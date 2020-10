Geral Com Neymar de garçom, o Paris Saint-Germain bate o Dijon por 4 a 0 e assume a liderança do Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Francês. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No sábado (24), o Paris Saint-Germain derrotou o Dijon, por 4 a 0, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Francês. Com o triunfo, a equipe da capital assumiu a liderança provisória do torneio.

E os anfitriões não tiveram dificuldades para construir a vitória. Com o relógio marcando apenas dois minutos, Bakker cruzou na medida para Moise Kean inaugurar o placar. Na sequência, quase saiu o segundo. Sarabia foi lançado pela direita e encontrou Neymar no meio da área, mas a cabeçada do brasileiro carimbou a trave. Já aos 22, o camisa 10 fez boa jogada individual e só rolou para Kean marcar mais um.

No segundo tempo, o PSG seguiu apertando os rivais. Com isso, não demorou para sair o terceiro gol, dessa vez de Mbappé, aos 36, em mais uma assistência de Neymar. Aos 42, ainda deu tempo do atacante francês anotar mais um, fechando a goleada.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain pulou para a liderança do campeonato, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o time de Thomas Tuchel enfrenta o Nantes, fora de casa, no dia 31 de outubro. Antes, porém, na quarta-feira, a equipe foca no duelo contra o Istanbul, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na estreia, o PSG perdeu para o Manchester United, em seu estádio.

Empate

O Lille ficou no empate por 1 a 1 com Nice neste domingo (25), desperdiçando assim, na oitava rodada do Campeonato Francês, a chance de tirar do PSG a liderança da competição.

Jogando na casa do adversário, os visitantes viram o atacante dinamarquês Kasper Dolberg abrir o placar para o rival no início do segundo tempo (49), mas conseguiram empatar logo depois graças ao gol do atacante turco do Burak Yilmaz (58).

Com este resultado, o Lille segue invicto na competição e no segundo lugar com os mesmos 18 pontos que o líder PSG, que está na frente por conta do saldo de gols, ampliado no sábado com a vitória por 4 a 0 sobre o lanterna Dijon.

Já o Nice segue na quinta posição com 14 unidades e há quatro jogos consecutivos sem perder.

Nos duelos realizados neste domingo, o Metz (9º) venceu por 2 a 0 o Saint-Etienne (13º), que sofreu a quarta derrota consecutiva. Já o Strasbourg (18º) bateu por 3 a 0 Brest (14º), e o Reims (19º) goleou o Montpellier (11º) por 4 a 0, alcançando assim sua primeira vitória na temporada.

Quem também venceu neste domingo foi o Bordeaux (8º), com um 2 a 0 sobre o Nimes (16º).

Na partida que encerrou a série de confrontos deste fim de semana, o Lyon (6º) goleou o Mônaco (12º) por 4 a 1.

Os gols do Lyon foram marcados por Memphis Depay (12), Karl Toko Ekambi (duas vezes, 34 e 44) e Houssem Aouar, de pênalti (89). Os visitantes descontaram em cobrança de penalidade, convertida por Wissam Ben Yedder (48). As informações são da Gazeta Esportiva e da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral