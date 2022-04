Política Novo governador gaúcho visitou os chefes do Judiciário e do Ministério Público na semana que passou

9 de abril de 2022

Ranolfo (C), o secretário Artur Lemos e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, com a desembargadora Iris Helena. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o governador Ranolfo Vieira Júnior visitou os chefes do Poder Judiciário e do Ministério Público, nesta semana, nas sedes das instituições. Foi a primeira visita de Ranolfo aos locais como governador do Estado.

A primeira visita foi à desembargadora Iris Helena Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). “Nesta primeira visita oficial, quero reiterar o desejo de manter essa relação profícua e republicana, como sempre foi”, disse Ranolfo.

Uma vez que Ranolfo assumiu como governador após a renúncia do governador Eduardo Leite, não há, atualmente, um vice-governador do Estado. O terceiro na linha de sucessão é o presidente da Assembleia Legislativa – neste ano, o deputado estadual Valdeci Oliveira. Porém, Oliveira está impedido pela legislação em ano eleitoral. Sendo assim, em caso de ausência do governador Ranolfo, a desembargadora Iris Helena assumirá como governadora em exercício.

“Quero acolhê-los de forma respeitosa e cordial, como tem sido o relacionamento entre o Judiciário e o Executivo, algo necessário não só para nós, mas também para a sociedade. Tenho certeza de que nossos diálogos serão sempre profícuos e altamente produtivos”, disse a desembargadora.

Em seguida, Ranolfo esteve com o procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, na sede do Ministério Público do Estado. “Estamos renovando nosso compromisso republicano, sempre com diálogo e transparência”, destacou o governador.

Dornelles ressaltou a importância dessa relação institucional. “Ficamos orgulhosos de ter como governador um servidor de carreira, com mais de 30 anos de experiência no serviço público”, disse, referindo-se à trajetória de Ranolfo como delegado da Polícia Civil.

Aeroporto de Passo Fundo

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou da entrega das obras de ampliação do aeroporto Lauro Kurtz, em Passo Fundo. O evento também contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

O investimento total na ampliação do terminal foi de cerca de R$ 50 milhões. A maior parte do valor é oriundo da Secretaria Nacional de Aviação Civil, com contrapartida do governo do Estado de R$ 7,3 milhões.

Com o aeroporto ampliado, a estimativa é de que cerca de 300 mil passageiros sejam atendidos por ano até 2030, com a possibilidade de operação de aeronaves de grande porte. O novo terminal de passageiros passará de 300 metros quadrados para 2 mil metros quadrados. As reformas abrangem, ainda, o pátio das aeronaves e a área para deslocamento e manobra de aviões.

O aeroporto localiza-se às margens da BR-285, na saída para Mato Castelhano, a dez quilômetros da zona urbana de Passo Fundo.

