Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

O jato Overture, da Boom, deve entrar em serviço somente no fim desta década. (Foto: Divulgação)

Empresas aéreas estão apostando em uma nova geração de jatos supersônicos que podem reduzir à metade o tempo de viagem. A American Airlines é uma delas. Encomendou 20 unidades do modelo Overture, da startup Boom Supersonic ao custo de US$ 200 milhões cada. O avião promete cruzar os céus entre Miami (EUA) e Londres (Reino Unido) em pouco menos de cinco horas.

A maior companhia aérea do mundo também tem a opção de comprar outros 40 jatos com “asas de gaivota” que a Boom planeja lançar até 2025. Os aviões não começarão a transportar passageiros até o fim da década, com o objetivo de preencher um vazio deixado quando o Concorde parou de voar em 2003.

Com base em compromissos anteriores da United Airlines e Japan Airlines, o acordo da American expande a carteira de pedidos da startup para 35 encomendas firmes e 130 pré-encomendas e opções.

“O que estamos realmente vendo é que o supersônico está de volta, e está de volta de forma definitiva”, disse Blake Scholl, fundador e CEO da Boom Technology, em entrevista.

A Boom está projetando o Overture para transportar de 65 a 80 passageiros a velocidade de 1,7 Mach – ou quase o dobro da velocidade do som – sobre a água, cerca do dobro dos jatos convencionais, com um alcance de 4.250 milhas náuticas (7.871 km). Os viajantes poderão ser levados de Los Angeles a Honolulu em três horas, segundo a Bloomberg, contra pouco mais de cinco horas em aviões regulares.

Scholl tem como objetivo uma base de clientes mais ampla do que a do Concorde, que atendia celebridades e pessoas de alta renda com passagens que custavam até quatro vezes o preço de uma tarifa típica de primeira classe na época.

Apenas 14 concordes foram fabricados para fins comerciais. As vendas da Boom já somam o dobro desse número, e Scholl diz que uma nova parceria para uma versão militarizada da Northrop Grumman poderia render potencialmente centenas de novos pedidos.

Combustível 100% sustentável

A fabricante, com sede em Denver, nos Estados Unidos, planeja operar suas aeronaves com combustível de aviação 100% sustentável, um atrativo de venda para passageiros preocupados com as mudanças climáticas. Mas pouco se fala sobre quem fará os motores mais limpos que alimentarão suas aeronaves.

“Faremos um anúncio significativo nos próximos meses. E não se trata apenas da tecnologia do motor, mas também do modelo de negócios. Há muitas oportunidades de inovação”, afirma Scholl. As informações são do jornal O Globo.

