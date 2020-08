De olho no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Botafogo-RJ, o elenco do Inter se reapresenta nesta segunda-feira (23) embalado pela liderança da competição, obtida neste fim de semana com vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG no estádio Beira-Rio, combinada a resultados paralelos. Para atletas, comissão técnica e dirigentes, porém, a postura é de cautela.

“Temos que tratar cada partida de maneira diferente”, ressaltou o treinador Eduardo Coudet. “Não há uma forma única de jogar, pois precisamos nos adaptar ao rival. Eu gosto de ganhar e o fato de ver o Inter na parte de cima da tabela é algo que nos motiva a seguir trabalhando.”

Avaliação semelhante foi manifestada pelo diretor-executivo do clube, Rodrigo Caetano. “É óbvio que estar na liderança de uma competição como o Brasileirão sinaliza que temos um bom elenco e que a equipe está bem treinada”, acrescentou. “Mas ainda há muita coisa pela frente. Da mesma forma que não dá para dizer que está tudo errado quando perdemos, não vamos achar que está tudo certo quando ganhamos.”

O volante Patrick, responsável direto pela jogada que resultou no gol do meia-atacante Thiago Galhardo contra o Galo Mineiro na noite de sábado, também se manifestou: “Nosso objetivo é disputar cada jogo como se fosse uma final, independente do adversário. A gente tem que entrar para vencer em todas as partidas e dar um algo a mais”.

Com 12 pontos em cinco rodadas (quatro vitórias e uma derrota), o Inter confirmou a liderança do Campeonato Brasileiro graças também ao empate entre Vasco e Grêmio, que não saíram do zero-a-zero em partida disputada na tarde deste domingo no Rio de Janeiro – o resultado deixou a equipe carioca na segunda colocação, com dez pontos (e um jogo a menos). Em terceiro está o Atlético-MG, com nove pontos.

Já o Botafogo, próximo adversário colorado, está em décimo-primeiro na tabela, com seis pontos. A partida será disputada no próximo sábado (29), às 16h, no estádio Engenhão, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Gurias coloradas

Após completar um mês de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, as gurias do Inter estão praticamente prontas para enfrentar o Flamengo às 15h30min desta quarta-feira (26), em partida válida pela quinta rodada. Até a interrupção do torneio, a equipe estava invicta, com duas vitórias e dois empates.

Sob o comando do técnico Maurício Salgado, o elenco realizou no último sábado mais uma série de atividades táticas e técnicas com foco em diversos fundamentos de jogo. Quem comenta é a goleira Yasmim:

“A nossa preparação vem sendo feita com alguns ajustes, mas todo mundo está bem focado e motivado, querendo jogar e eu acho que isso é o mais importante. As nossas expectativas para o jogo são grandes, tanto tempo longe dos gramados e a vontade de atuar é enorme. A gente espera na quarta-feira fazer uma boa partida, sair com a vitória para começar com o pé direito o campeonato”.