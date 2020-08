“O meu contrato era de uma temporada, eu já sabia disso quando assinei. O Barcelona é um clube em que sempre sonhei em jogar. Agora é volta com muita vontade de brilhar.”

Apesar da alegria de fechar a temporada com o título mais almejado da Europa, Coutinho lamentou pelo compatriota Neymar. O camisa 10 do PSG levou o time a sua primeira final na competição, e bateu na trave.

“Momento delicado. Desejei força. O Neymar já ganhou muita coisa e ainda vai ganhar na carreira”, disse Coutinho.

Choro de Neymar

Neymar chorou no gramado depois do apito final e foi consolado por vários companheiros e também jogadores do Bayern. Zagueiro da equipe alemã, Alaba o abraçou e conversou bastante com Neymar, enquanto o atacante ia às lágrimas. O técnico campeão, Hansi Flick, também se solidarizou com o camisa 10.