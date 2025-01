Notícias Novo ministro de Lula decide demitir aliada de Janja na Secom

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Janja teve influência em postos importantes da Secom durante a gestão de Paulo Pimenta. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Com posse prevista para esta terça-feira (14), o futuro ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, irá substituir a titular de Estratégias e Redes do antigo time de Paulo Pimenta, demitido na semana passada.

A área pilota a comunicação institucional do governo nas redes sociais e é comandada por Brunna Rosa desde janeiro de 2023. Ela esteve na campanha lulista de 2022 e, de lá para cá, se destacou pela identificação com Janja (é das mais próximas aliadas à primeira-dama no governo).

A favorita para assumir a área responsável pela comunicação institucional do governo nas redes sociais é Mariah Queiroz. Atualmente, ela trabalha na equipe de João Campos (PSB), prefeito do Recife. Queiroz também já atuou na Prole, agência do marqueteiro Renato Pereira, que trabalhou com Eduardo Paes no Rio de Janeiro.

A mudança, que deve ser oficializada após a posse de Sidônio, faz parte de uma série de alterações que o novo secretário está promovendo na Secom. Outra mudança significativa foi a demissão de José Chrispiniano, então secretário de Imprensa, que deverá ser substituído por Laércio Portela.

Fotógrafo oficial de Lula desde 2003, Ricardo Stuckert será mantido na Secom pelo novo ministro, Sidônio Palmeira.

Na gestão de Paulo Pimenta, Stuckert, que oficialmente exerce o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, também era o responsável por alimentar o Instagram do presidente.

Influência

Janja teve influência em postos importantes da Secom durante a gestão de Paulo Pimenta. Formalmente, ela não possui cargo no governo, nem uma equipe própria. Mas, conforme o Estadão, um grupo de ao menos 12 pessoas está à disposição dela. O time inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens.

Segundo apuração, essas mudanças na Secom fizeram com que se acumulassem atritos entre Sidônio e Janja. Ao indicar o publicitário para o cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma espécie de “carta branca” para Sidônio fazer as trocas que avaliar como necessárias.

Um dos principais apontamentos feitos por Sidônio na ocasião foi sobre as redes sociais. “Tem uma observação também na parte digital, alguns dizem que até que é analógica. Acho que a gente precisa evoluir nisso”, disse o publicitário. “É um segundo tempo que estamos começando, não o primeiro tempo.”

Biografia

Sidônio é formado em engenharia, é baiano e começou a carreira na área em Salvador, ao cuidar da campanha da então deputada Lídice da Mata em 1992. No PT, ele iniciou sua participação ao comandar as campanhas vitoriosas na Bahia de Jaques Wagner e Rui Costa, em 2006 e 2010, e do sucessor Rui Costa, em 2014 e 2018.

Ele se aproximou de Lula na campanha de 2022, quando foi marqueteiro e tinha contato diário com o petista. Pessoas que acompanharam o trabalho na época relatam que os dois tinham sinergia.

Desde o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, em novembro de 2024, Sidônio vem sendo uma presença mais frequente na gestão, ainda que não tenha cargo formal. Ele participou da montagem de uma peça publicitária sobre a mudança.

