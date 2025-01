Mundo Além de manter o dólar forte e os juros altos, política econômica de Trump elevará bastante a incerteza global

Política econômica é uma das áreas em que há grande incerteza sobre que caminho o novo governo seguirá.

Segunda-feira passada o Congresso americano referendou o resultado da eleição de 5 de novembro, pavimentando o caminho para a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, prevista para o meio-dia de 20 de janeiro, também uma segunda-feira. Há grande expectativa sobre que rumo Trump dará às políticas públicas do país. As alternativas em discussão cobrem um amplo espectro, dado que o Partido Republicano também controla a Câmara dos Deputados e o Senado, a Suprema Corte tem se mostrado alinhada com as visões de Trump, e o bom desempenho da economia dá graus de liberdade para experimenta

A política econômica é uma das áreas em que há grande incerteza sobre que caminho o novo governo seguirá. O principal motivo para isso é o conflito que existe entre, de um lado, o que o eleitor americano gostou e aprovou nas propostas de Trump durante as eleições e, de outro, o quanto esse eleitor irá gostar do resultado de se colocarem propostas em prática e as implicações disso para a popularidade do presidente e de seu partido.

Como observa Bryan Caplan em seu livro “The Myth of the Rational Voter”, em geral o eleitor vota com base em crenças e emoções, mais do que em uma análise fundamentada das propostas dos candidatos e de suas implicações para o bem-estar desse eleitor: “o senso comum nos diz que a emoção e a ideologia – não apenas os fatos ou seu ‘processamento’ – influenciam poderosamente o julgamento humano”.

A emoção explica várias das escolhas colocadas na mesa: o protecionismo (“o pensamento protecionista é difícil de desenraizar porque ‘feels good”), a promessa de deportar milhões de imigrantes ilegais (“para muitas pessoas, por exemplo, culpar os estrangeiros pelos problemas domésticos é uma fonte de conforto ou orgulho”), o corte de impostos, a desregulamentação e a redução do aparato estatal, que diminuem o poder da burocracia pública.

Algumas dessas medidas podem estimular o crescimento, como a desregulamentação e o corte de impostos. Porém, em uma economia que já opera próxima ao pleno emprego, parte importante desse estímulo pode simplesmente virar aumento de preços. Outras medidas, como a elevação das tarifas sobre as importações e a expulsão de imigrantes, além de maiores barreiras à sua entrada no país, vão reduzir o crescimento e também pressionar a inflação.

Em um contexto em que a insatisfação com a alta de preços observada no pós-pandemia foi um fator determinante para a derrota dos democratas em 2024, esse parece um caminho certo para tornar o presidente e seu partido impopulares com o eleitor. Além disso, as pressões inflacionárias exigirão uma resposta do Fed, o banco central americano, que possivelmente terá de voltar a subir a taxa de juros. Essa perspectiva já se refletiu nas taxas dos títulos públicos americanos no último trimestre de 2024. Com isso, o custo do financiamento imobiliário irá subir, mais empresas irão quebrar e a dinâmica da dívida pública ficará ainda mais complicada.

Esse conflito entre retórica política e consequências práticas tem levado os analistas a preverem que Trump pode favorecer medidas que tenham grande repercussão na mídia, mas limitado impacto sobre os preços. Por exemplo, operações focadas de expulsão de imigrantes, e ameaças a países fronteiriços caso não bloqueiem novas entradas, mas nada que tenha impacto relevante para setores como agricultura e construção, que recorrem mais intensamente a trabalhadores desse grupo. Este último ponto reflete outro pilar que Trump tentará respeitar: atender os interesses dos grupos empresariais que o apoiaram, que vão de empresas de tecnologia às de petróleo, todas na expectativa de pagarem menos impostos e estarem sujeitas a regulações mais brandas.

Outra área em que devem prevalecer iniciativas focadas, em vez de transformações universais, diz respeito às tarifas sobre importações. Como alguns analistas têm apontado, Trump tem quatro objetivos com estas: arrecadar tributos, extrair concessões de outros países, desconectar a economia americana da chinesa e favorecer a produção nacional em certos setores, em especial aqueles considerados importantes para a segurança nacional. Um aumento universal de tarifas favorece o primeiro objetivo, mas, para os outros três, aumentos focados em produtos, países e momentos específicos tendem a levar a melhores resultados, além de permitir mitigar o impacto do protecionismo sobre o bolso do consumidor e a competitividade de empresas que dependem de insumos importados. A tendência, nesse caso, portanto, seriam medidas pontuais e não necessariamente permanentes, que iriam pipocando ao longo dos anos, em vez de anunciadas todas de uma vez. (Armando Castelar Pinheiro é professor da FGV Direito Rio e do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador-associado do FGV Ibre)

