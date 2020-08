O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresenta nesta quinta-feira (13), às 11h, os novos projetos de lei do transporte público que serão encaminhados para a Câmara de Vereadores. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook da prefeitura.

Participam do lançamento o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello; o diretor de Mobilidade Urbana do WRI (World Resources Institute), Sérgio Avelleda; o ex-vice-presidente do TJ-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), Pedro Poli; e o presidente da Divisão América Latina da UITP (União Internacional Transporte Público), Jurandir Fernandes.