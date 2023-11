Dicas de O Sul Novo ponto de encontro para empresários e empreendedores de Porto Alegre será lançado oficialmente nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Considerada uma das mais bem-sucedidas organizações de networking de negócios do Brasil, o BNI – Business Network International anunciou a chegada do Grupo BNI PoaRedenção. O lançamento do novo grupo acontece nesta quinta-feira (9) de novembro, às 7h, no PoaInnovation Center (localizado na Avenida Severo Dullius, 2051 – Bairro São João).

De acordo com a presidente do grupo, Sílvia Miebach, o BNI é uma comunidade empresarial que proporciona aos seus membros networking na prática.

“É uma oportunidade única de para compartilharmos contatos valiosos e, o que é mais importante, gerarmos referências de negócios sólidas em um ambiente estruturado e com ampla rede de apoio”, complementa.

A dirigente destaca, ainda, que hoje, mais do que nunca, os empresários e empreendedores enfrentam desafios significativos e, neste contexto, a construção de relacionamentos sólidos é fundamental para que se possa prosperar em um mercado competitivo.

Atualmente, o BNI está presente em 95 cidades brasileiras e conta com uma rede de mais de 10 mil membros.

“Nos últimos 12 meses, o BNI gerou negócios no valor de R$ 1,6 bilhão, o que prova a força da colaboração e do networking eficaz”, diz Sílvia ao lembrar que, apenas nos estados do Sul do País, a organização movimentou mais de R$ 654 milhões em negócios no último ano, reunindo cerca de 2700 membros. Presente no Rio Grande do Sul há pouco mais de um ano, o BNI já gerou mais de R$ 8 milhões em negócios. No Estado, a organização já conta com cerca de 80 membros.

A escolha do nome “Redenção” para este novo grupo destaca a importância sobre da diversidade e da inclusão para a equipe do BNI Porto Alegre. Vale lembrar que, tradicionalmente, os grupos regionais têm nomes de pontos turísticos, como o Laçador e o Açorianos, por exemplo. Ao nomear o novo grupo de Redenção, o Diretor Consultivo, Tiago Lunardi demonstrou o desejo de criar um ambiente heterogêneo que representasse a diversidade da sociedade local. “A Redenção é um local democrático e inclusivo. O nome perfeito para identificar esse grupo diversificado”, destaca Lunardi.

Nos próximos cinco meses, o Grupo BNI PoaRedenção será presidido pela empresária e relações-públicas Sílvia Miebach. Completam o trio de liderança, Patrícia Primaz, no cargo de Vice-Presidente, e Vinícius Adamatti, na posição de Secretário-Tesoureiro.

“O lançamento do Grupo BNI PoaRedenção promete ser um marco na cena empresarial de Porto Alegre e um ponto de encontro essencial para empresários e empreendedores locais em busca de oportunidades de networking e crescimento”, concluí Sílvia.

Sobre o BNI

O BNI (Business Network International) está entre as maiores organizações de networking de negócios do mundo, com mais de 300 mil membros em 77 países. Nos últimos 12 meses, gerou mais de 21 bilhões de dólares em negócios. O BNI oferece uma plataforma única para empresários e empreendedores potencializarem sua rede de contatos, gerando novas possibilidades de negócios por meio de referências sólidas.

