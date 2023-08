Rio Grande do Sul Novo portal na internet detalha os desastres naturais ocorridos no Rio Grande do Sul desde 2003

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Estiagem e seca são os fenômenos mais comuns no Estado, com 2.594 registros em 20 anos. (Foto: Arquivo/EBC)

Informações sobre ocorrências de desastres naturais no Rio Grande do Sul no período de 2003 a 2022 estão disponíveis em um novo portal na internet, lançado pelo governo gaúcho nesta semana. O endereço é iede.rs.gov.br.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) em parceria com a Defesa Civil, o painel permite que qualquer cidadão consulte registros detalhados. A busca pode ser feita em âmbito estadual ou mesmo por cidade.

O portal tem por base a publicação “Desastres Naturais no RS: Estudo Sobre as Ocorrências”, divulgada pela SPGG em dezembro do ano passado e que remete, por sua vez, ao Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Na lista estão as seguintes modalidades de desastre natural:

– Hidrológicas (alagamentos, inundações e enxurradas).

– Meteorológicas (tornados, granizos, chuvas intensas, vendavais, geadas e ciclones).

– Climatológicas (estiagens e secas).

– Geológicas (movimentos de massa, como deslizamentos).

Alguns dados

Dentre as informações inseridas estão tipos e número de ocorrências, bem como danos humanos e os prejuízos econômicos. Confira, a seguir, alguns dados:

– Ao longo de 20 anos, 496 dos 497 municípios gaúchos registraram a ocorrência de algum desastre natural reconhecido. A exceção é Estância Velha, no Vale do Sinos.

– Estiagem e seca são os tipos mais comuns de fenômeno, com 2.594 ocorrências no período. Em seguida aparecem enxurradas (783) e vendavais (434).

(Marcello Campos)

