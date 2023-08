Cláudio Humberto Oposição acusa Dino de obstruir investigações

Por Cláudio Humberto | 31 de agosto de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A oposição irá denunciar o ministro da Justiça, Flávio Dino, por crimes ligados aos atos de 8 de janeiro. Entre as alegações contra Dino, segundo o deputado Filipe Barros (PL-SC), estão obstrução de Justiça, por se negar a ceder vídeos de câmeras de segurança, para depois dizer que teriam sido “apagados”, e até de prevaricação, por não acionar 240 homens da Força Nacional de Segurança, mantidos no estacionamento da pasta enquanto as sedes dos poderes eram atacadas e depredadas.

Sessão agitada

Barros deve denunciar Flávio Dino na sessão desta quinta (31) da CPMI, controlada por parlamentares governistas, que “ouvirá” o general G. Dias.

Explica aí, STF

O deputado acha que também o ministro do STF Alexandre de Moraes precisa explicar se recebeu ou não cópia dos vídeos “apagados”.

Vídeo requisitados

Barros diz que, ao ordenar que Dino enviasse os vídeos à CPMI, Moraes informou haver requisitado as imagens logo no início do inquérito.

Ordem ignorada?

“O ministro do STF precisa explicar se recebeu vídeos requisitados”, diz o deputado, “ou se Dino o desobedeceu e deixou que fossem apagados”.

Justiça trabalhista custa R$ 20 bi; 97% com pessoal

Quase a totalidade das despesas bilionárias da Justiça do Trabalho são gastos com pessoal, aponta o relatório Justiça em Números 2023 do Conselho Nacional de Justiça. No período avaliado (2022), o custo da justiça trabalhista para o pagador de impostos superou os R$20 bilhões, dos quais mais de R$19,4 bilhões (96,8%) pagaram salários e benefícios de magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e comissionados.

A sobra

As “outras despesas” da Justiça do Trabalho, como informática e TI (R$151,7 milhões em 2022), consomem cerca de 3,2% do orçamento.

Periféricos

Só terceirizados contratados pela justiça trabalhista custaram R$383,5 milhões no ano passado. Os estagiários, outros R$34,4 milhões.

Tamanho

Existem 50.932 funcionários da Justiça do Trabalho no Brasil. São 3.614 magistrados, 38.358 servidores e 8.960 auxiliares.

Financiando ditaduras

Lula irá a Cuba no próximo mês retomar o financiamento da ditadura com recursos que serão retirados da mesa das famílias pobres, das escolas e dos hospitais tão carentes de recursos públicos.

Seu dinheiro voando

O ex-governador paulista João Doria criou pretexto para nova revoada de autoridades ao exterior, em voos de primeira classe e hotel de luxo por nossa conta. Seu evento agora será em Milão, no feriadão do Dia 7.

Planejamento

A oposição se reuniu ontem, véspera do depoimento de Gonçalves Dias à CPMI do 8 de Janeiro, para traçar estratégia para a oitiva do ex-GSI de Lula. A reunião foi no gabinete do senador Magno Malta (PL-ES).

Culatra?

A campanha de Donald Trump vendeu mais de 36 mil camisetas, 24 mil canecas e 8,6 mil pôsteres com a foto do ex-presidente dos EUA preso numa delegacia; mais de US$10 milhões (R$50 milhões) arrecadados.

R$ 2 trilhões

O pagador de impostos já perdeu R$2 trilhões para custear o inchado estado brasileiro com impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. A marca foi alcançada ontem, quarta-feira (30).

Moleza

Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão por um dos crimes mais bárbaros do Brasil, pediu redução da pena por ter lido um livro. Se concedido, são menos quatro dias de cana para o algoz da própria filha.

Abismo

O senador Marcos Rogério (PL-RO) calculou o desequilíbrio na pauta de votações da CPMI do 8 de janeiro: 51 requerimentos da relatora e base lulista, só seis da oposição. “Desproporcionalidade sem justificativa”, diz.

Explica aí

Sobrou pra Márcio França (Portos e Aeroportos) a lorota do presidente Lula de que não existe voo direto entre o Brasil e a África. A Comissão de Fiscalização da Câmara quer que o ministro explique a fala do chefe.

Pensando bem…

…é foro, não palco político.

PODER SEM PUDOR

No mundo da Lua

O governador Roberto Magalhães recebia o presidente Ernesto Geisel em almoço, no Recife. Era uma sexta-feira, por isso seu vice Gustavo Krause dispensou a gravata, vestindo jeans, casaco branco e sapatos idem. Magalhães achou aquilo inadequado e fez o vice corar de vergonha: “Presidente, este é o doutor Gustavo Krause, meu vice-governador, que, para estar vestido de astronauta, só falta o capacete…”.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

