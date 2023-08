Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 30 de agosto de 2023

Posição contrária

Os líderes Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, têm afirmado nos bastidores que se opõem à anulação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os parlamentares têm dado indícios de que irão engavetar o projeto proposto pelo PT, se posicionando contra a reversão da decisão do Congresso.

Novo ministério

O Planalto está estruturando a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, anunciado nesta terça-feira pelo presidente Lula. A pasta, voltada ao fornecimento de crédito e incentivos, integra as articulações do governo para ampliar o espaço do Centrão na Esplanada.

Indicação ao STJ

O presidente Lula indicou nesta terça-feira a advogada Daniela Teixeira para o Supremo Tribunal de Justiça. Nomeada para a vaga reservada à OAB na Corte, Daniela foi indicada a partir de sugestão dos ministros da instituição encaminhada via lista tríplice.

Resgate dos símbolos

A Secretaria de Comunicação do governo federal anunciou nesta terça-feira o slogan “Democracia, soberania e união” para o desfile cívico de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. O líder da pasta, Paulo Pimenta, destacou que a gestão busca resgatar e exaltar os símbolos oficiais de modo a reavivar o que está na Constituição.

Déficit zero

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a previsão de orçamento da União para 2024 deve incluir uma proposta de déficit zero nas contas do Executivo. O líder ministerial destacou que o projeto já está concluído e que será encaminhado ao Congresso ainda nesta semana.

Fatiamento descartado

A possibilidade de fatiamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para entregá-lo ao Centrão foi descartada pelo líder da pasta, ministro Wellington Dias. Ele afirmou que se sente apoiado pelo presidente Lula para seguir cumprindo as metas estabelecidas junto ao povo.

Contra a reforma

O senador Luis Carlos Heinze (PP) reiterou nesta terça-feira em uma publicação nas redes sociais o seu posicionamento contrário à reforma tributária que tramita no Congresso. Ao manifestar sua oposição, ele destacou que o “Brasil precisa de uma reforma séria e não de mais um ‘escape’ para o descontrole das contas públicas”.

Simplificação tributária

O governador Eduardo Leite defendeu a aprovação da reforma tributária no Senado durante as discussões em uma sessão especial da Casa nesta terça-feira com líderes estaduais. O gaúcho destacou a importância de simplificação do atual sistema de impostos no país, além de defender o fim da guerra fiscal entre os estados brasileiros.

Expansão municipal

O governo gaúcho lança nesta quarta-feira o programa Impulsiona RS – Municípios em Expansão, voltado ao incentivo de parcerias público-privadas nas cidades do Estado. A iniciativa deve executar diferentes ações de apoio à contratação, estruturação e gestão de projetos.

Observatório do Trabalho

A secretaria estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional assinou nesta terça-feira um termo de colaboração com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos para o desenvolvimento do “Observatório do Trabalho” no RS. O órgão visa auxiliar o poder público e privado no monitoramento de ações e políticas de emprego, trabalho e renda.

Copa do Mundo

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta terça-feira nas redes sociais que Porto Alegre foi selecionada entre as 10 cidades-sede na candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo FIFA Feminina 2027. Ele destacou que a realização do evento na Capital deve contribuir com o desenvolvimento e geração de oportunidades para a cidade.

Votação de relator

A CPI da Educação gerida pela oposição na Câmara de Porto Alegre realizará votação na próxima segunda-feira para escolha do seu relator. A saída de Roberto Robaina (PSOL) do cargo foi determinada a partir de um requerimento do vereador da base governista, Idenir Cecchim (MDB), aprovado pelo plenário.

Votação de relator II

Idenir Cecchim (MDB) apontou irregularidades no processo de escolha de Roberto Robaina (PSOL) para a relatoria da CPI e solicitou a realização de uma votação no colegiado para indicar um novo relator. Apesar de indeferido pela vereadora Mari Pimentel (NOVO), presidente da Comissão, a solicitação foi acolhida pela Mesa Diretora e posteriormente aprovada pelo plenário da Casa.

Troca de comando

As secretarias estaduais de Sistemas Penal e Socioeducativo e da Segurança Pública oficializam nesta quinta-feira a troca do comando da Cadeia Pública de Porto Alegre. A instituição retornará à tutela da Susepe a partir da ampliação de efetivo e obras de readequação da unidade.

Candidatura prejudicada

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Porto Alegre debateu nesta terça-feira o conjunto de novas regras de propaganda eleitoral da campanha de conselheiros tutelares deste ano. O vereador Conselheiro Marcelo (PSDB), proponente da reunião, destacou que as novas normas prejudicam os candidatos a partir da restrição de apoio declarado de servidores públicos aos postulantes.

Agiliza Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde lança nesta quarta-feira, no hospital Vila Nova, em Porto Alegre, o programa Agiliza Saúde. A iniciativa, voltada à redução de filas nos hospitais da Capital, promoverá um mutirão de consultas, exames e cirurgias voltado à população porto-alegrense.

