Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Presidente eleito dos Estados Unidos será imunizado contra o coronavírus. (Foto: Reprodução/ Facebook Joe Biden)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, será vacinado nesta segunda-feira contra a covid-19, anunciou seu porta-voz, Jen Psaki. “Na segunda-feira, o presidente eleito, Joe Biden, e (sua esposa), Jill Biden, receberão uma primeira dose da vacina Pfizer em Delaware”, disse Psaki. A vacinação será realizada “em público”, reforçou, “para enviar a mensagem de que a vacina é segura”.

A futura vice-presidente, Kamala Harris, será vacinada na semana seguinte.

O atual vice-presidente Mike Pence, que tem coordenado a luta contra a pandemia da Casa Branca nos últimos meses, recebeu a vacina Pfizer / BioNTech na sexta-feira (18) em um evento transmitido ao vivo pela televisão. “Construir confiança na vacina é o que nos traz aqui esta manhã”, disse o vice-presidente após ser vacinado na Casa Branca com sua esposa.

A presidente da ala democrata no Congresso, Nancy Pelosi, também foi vacinada na sexta-feira (18). “Hoje, com confiança na ciência… recebi a vacina contra covid-19”, escreveu a legisladora de 80 anos no Twitter.

México

Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México, informou que conversou por telefone com Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, para revisar a agenda comum entre os países vizinhos. “Falei por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos o compromisso de trabalharmos juntos pelo bem-estar de nossos povos e nações”, escreveu López Obrador em uma rede social.

López Obrador foi um dos últimos líderes mundiais a parabenizar Biden, pois optou por esperar até a última segunda-feira, quando a vitória do democrata fosse ratificada pelo Colégio Eleitoral. A atitude foi criticada por analistas e políticos da oposição mexicana.

O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, comentou em uma rede social que foi uma conversa cordial. “Haverá ampla cooperação bilateral e um relacionamento muito bom entre os presidentes do México e dos Estados Unidos. Boas notícias!”, comentou Ebrard.

Na terça-feira (15), López Obrador divulgou uma carta dirigida a Biden na qual o parabenizou por seu triunfo e pediu-lhe que respeitasse a soberania mexicana e continuasse com um programa de promoção do desenvolvimento do sul do México e da América Central como forma de impedir a migração. Outros temas centrais da agenda bilateral são segurança e comércio, principalmente devido à recente entrada em vigor do T-MEC, o novo acordo comercial da América do Norte.

