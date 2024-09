Inter Novo reforço do Inter, lateral-direito Braian Aguirre promete “dar tudo pela camiseta”

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Aos 24 anos, Braian Nahuel Aguirre assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2027. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Anunciado na última segunda-feira (2) como novo reforço para o elenco do Inter, o lateral-direito argentino Braian Aguirre falou pela primeira vez vestindo a camisa do Colorado. “Café”, como é conhecido em seu país natal, ressaltou a alegria de vestir o manto alvirrubro, agradeceu o carinho recebido da torcida nas redes sociais e comemorou o reencontro com Bernabei, ex-companheiro de equipe no Lanús.

“Muito contente de chegar a esse clube muito grande. Sei que é um clube muito grande aqui no Brasil, e vou dar tudo pela camiseta. […] A verdade é que me surpreendeu, me surpreendeu muito o Clube. O quão grande é, e como é bonita a estrutura e o estádio. Saibam que vou dar tudo pela camiseta. Sempre. E vamos em frente. Vamos, Inter!”, afirmou o jogador em entrevista para o Canal do Inter.

“Conheço Bernabei desde pequeno, ele é como um irmão para mim e também me apoiou a vir para cá”, disse.

Sobre seu estilo de jogo, o argentino afirmou: “Gosto muito de atacar, mas também sou aguerrido na marcação, por isso vou fazer tudo sempre com muita garra pelo time”.

O Inter anunciou a contratação de Aguirre após chegar a um acordo com o Club Atlético Lanús, da Argentina. O jogador assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2027. Aos 24 anos, Braian Nahuel Aguirre foi promovido ao time profissional do Lanús em 2020, onde atuou ao lado de Alexandro Bernabei. Durante sua trajetória no clube, o atleta argentino disputou 146 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com oito assistências.

Com 1,75m de altura, “Café” Aguirre “se destacou por sua versatilidade, mostrando habilidade tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Sua contratação faz parte do processo de qualificação do elenco, trazendo características importantes” para o Inter, destacou o clube gaúcho. Na manhã dessa quinta-feira (5), o atleta argentino fez o primeiro treino com os novos companheiros.

