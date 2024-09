Inter Com retornos e novas contratações, Inter terá sistema defensivo completo contra o Fortaleza

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O técnico Roger Machado não precisará recorrer a improvisações na zaga e nas laterais. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Um dos problemas enfrentados pelo Inter nos últimos meses parece estar resolvido. Após o término da Data Fifa, o técnico Roger Machado terá todos os jogadores à disposição no sistema defensivo, o que significa que não será mais necessário recorrer a improvisações na zaga e nas laterais.

Recentemente, a direção colorada aproveitou a janela de transferências para contratar os flancos Nathan e Braian Aguirre, visto que Bustos e Hugo Mallo deixaram o clube. Bruno Gomes, que foi testado improvisadamente no setor, terá menos necessidade de atuar dessa forma. Nathan, inclusive, já ganhou alguns minutos na última partida contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Na zaga, Agustín Rogel e Clayton Sampaio foram contratados. Além disso, Vitão, que estava a caminho do Betis, da Espanha, teve sua negociação frustrada e retornou ao elenco, tornando-se uma alternativa no time titular de Roger. Cabe destacar que Gabriel Mercado, Fernando e Igor Gomes também podem atuar na zaga.

A única baixa é Robert Renan, que estava emprestado pelo Zenit, da Rússia, e foi transferido para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 19h30min, contra o Fortaleza, no Beira-Rio, em partida atrasada válida pela 19ª do Brasileirão.

Treino

O treinador Roger Machado comanda diversas atividades no CT Parque Gigante, dando sequência na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. O treinamento dessa sexta-feira (6) foi aberto para a imprensa no CT. Os jogadores realizaram exercícios físicos no gramado, depois um circuito técnico com bola. A comissão orientou um trabalho de troca de passes, posse de bola e enfrentamento entre duas equipes, que se revezavam no trabalho.

O fim de semana também será de atividades em Porto Alegre. A equipe treinará neste sábado (7) e neste domingo (8) pela manhã. As informações são da Rádio Grenal e do Inter.

