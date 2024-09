Inter Inter lança documentário sobre a reconstrução do Beira-Rio e do CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

O estádio Beira-Rio foi severamente atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul em maio. (Foto: Divulgação)

O Inter anunciou o lançamento do documentário “Gigantes”, que conta a história da reconstrução do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante, que foram severamente atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em maio deste ano, o Estado sofreu a maior catástrofe ambiental de sua história.

Com a direção do jornalista Daniel Marenco, o filme será apresentado às 22h deste sábado (7) no canal SporTV. Antes disso, nesta sexta-feira (6), o Colorado organizará sessões de pré-estreia para sócios sorteados, convidados e funcionários do Inter. Após a estreia em rede nacional, o documentário ficará disponível nos canais oficias do clube.

Ao todo, o Inter passou 70 dias sem ir a campo no Beira-Rio e 115 dias distante dos treinamentos no CT Parque Gigante. “Nesse período, 600 colaboradores e colaboradoras do clube realizaram, sete dias por semana e 24 horas por dia, um incessante trabalho de recuperação das dependências do Internacional. Toneladas de entulho foram recolhidas, gramados passaram pelo processo de replantio, estruturas precisaram ser construídas do zero, e todo o processo foi acompanhado de perto pela Comunicação do Internacional, que dia a dia registrou os avanços”, informou o Inter.

O time principal retornou ao Beira-Rio somente no último dia 7 de junho, em partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe de produção do filme acompanhou de perto os trabalhos de reconstrução do estádio Beira-Rio e do Centro de Treinamentos do time profissional masculino.

Brasileirão

Após a vitória de 3 a 1 sobre o Juventude no último final de semana, o Inter voltará a campo somente no próximo dia 11 (sábado), quando receberá o Fortaleza no Beira-Rio, às 19h30min. Válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida havia sido adiada por conta das enchentes que afetaram o RS em maio.

