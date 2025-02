Inter Novo reforço do Inter, lateral-esquerdo Ramon é apresentado no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Aos 23 anos, o atleta assinou contrato com o Colorado até o final de 2027. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O novo dono da camisa 2 do Inter foi oficialmente apresentado na tarde dessa segunda-feira (3) no Beira-Rio. Contratado em definitivo até o final de 2027, o lateral-esquerdo Ramon concedeu a sua primeira entrevista coletiva como atleta do Colorado, e compartilhou a alegria em defender a equipe gaúcha.

“Sei da grandeza do Inter. É um clube gigantesco. Um clube que pode me ajudar bastante individualmente, e eu espero, também, ajudar ao máximo os meus companheiros. Seja atacando, seja marcando, espero me entregar ao máximo e poder ajudar. Estou aqui para aprender, sempre digo isso, com grandes jogadores”, afirmou Ramon.

Aos 23 anos, Ramon também detalhou as características que definem o seu estilo de jogo. Admirador do futebol de Alexandro Bernabei, seu novo companheiro de posição e melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2024, o camisa 2 ainda projetou o entrosamento com o defensor argentino, vislumbrando uma disputa sadia.

“Sou um lateral ofensivo, gosto bastante de apoiar, mas também gosto bastante de marcar. Ficar indo e voltando. […] No último Brasileiro, o Bernabei foi o melhor lateral-esquerdo. É um grande lateral. A disputa é sempre sadia, sempre em prol do grupo, para o melhor do Inter. Vamos nos ajudando, evoluindo. Tivemos uma conversa curta nos treinos, ele já me orientou de algumas coisas que o Roger gosta, e espero, ao máximo, poder ajudar o grupo”, disse.

Ramon Ramos Lima iniciou sua carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu e do Flamengo. Profissionalizou-se no Flamengo, onde conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro de 2020 e o Campeonato Carioca em 2019, 2020 e 2021. Em 2022, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Posteriormente, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, e teve passagens por empréstimo no Espanyol, da Espanha, e no Cuiabá.

