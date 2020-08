Investimento na obra é de R$ 2,9 milhões, com recursos provenientes da tarifa do Dmae. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O novo reservatório Cristiano Kraemer, em construção na Zona Sul de Porto Alegre, vai melhorar a qualidade do abastecimento de água para mais de 9 mil pessoas que vivem nos bairros Campo Novo, Hípica e Aberta dos Morros. Também vai beneficiar indiretamente outras 62 mil pessoas atendidas pelo Subsistema Boa Vista, que pertence ao SAA (Sistema de Abastecimento de Água) Belém Novo.

A obra foi retomada no início deste mês e deverá estar concluída em abril do próximo ano. O investimento é de R$ 2,9 milhões, com recursos oriundos da tarifa paga ao Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) pelos serviços de abastecimento. Construído em concreto armado e com capacidade de 2,5 mil metros cúbicos de água, o novo reservatório ficará localizado na Estrada Cristiano Kraemer, junto às Ebat (Estações de Bombeamento de Água Tratada), que serão desativadas.

“Esta obra faz parte das ações de melhoria da infraestrutura de abastecimento da Capital, com a construção de reservatórios para qualificar a distribuição de água à população de toda a cidade”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, diz que a região das estradas Cristiano Kraemer e Jorge Pereira Nunes sofre com baixa pressão de água em momentos de maior consumo. “Portanto, essa obra vai permitir ampliar a reservação do sistema e aumentar o volume de água distribuída”, afirma.