Reajuste de R$ 106 em relação ao salário mínimo de 2024 representa um aumento total de 7,50%, sendo 2,5% acima da inflação.

O novo salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro, deverá gerar um impacto significativo na economia brasileira, estimado em R$ 125 bilhões para 2025. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), essa quantia inclui R$ 81,5 bilhões em renda adicional e R$ 43,9 bilhões provenientes da arrecadação tributária sobre o consumo.

O reajuste de R$ 106 em relação ao salário mínimo de 2024 representa um aumento total de 7,50%, sendo 2,5% acima da inflação. Essa correção foi calculada com base na inflação de 4,84% registrada pelo INPC, além de um adicional de 2,5%, conforme as diretrizes estabelecidas pela nova legislação que reformulou o Novo Arcabouço Fiscal e a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo.

Desde o ano passado, a política de valorização do salário mínimo tem como objetivo assegurar um aumento real para os trabalhadores. O Dieese aponta que o salário mínimo é fundamental para a remuneração de aproximadamente 59,9 milhões de brasileiros, influenciando também o valor de aposentadorias, pensões e outros benefícios concedidos pelo INSS. O impacto do aumento de R$ 106 no salário mínimo acarretará um custo adicional de cerca de R$ 38,9 bilhões para o INSS.

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, como parte das políticas trabalhistas da Era Vargas. A primeira Lei do Salário Mínimo (Lei nº 1.623/1940) estabeleceu um valor fixo de remuneração para os trabalhadores urbanos e rurais, com o objetivo de garantir uma base salarial mínima, assegurando um padrão de vida básico para a população. Inicialmente, o salário mínimo era definido com base no custo de vida, principalmente na alimentação, e variava conforme a região.

A política de salário mínimo foi se ajustando ao longo do tempo, levando em consideração a inflação, o custo de vida e a produtividade do trabalhador. A Constituição de 1988 consolidou o salário mínimo como um direito social, estabelecendo que ele deve ser suficiente para atender às necessidades básicas de um trabalhador e sua família, como alimentação, educação, saúde e lazer.

Atualmente, o salário mínimo é reajustado anualmente, considerando principalmente a inflação e, em alguns casos, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Sua fixação é uma responsabilidade do governo federal, e o valor é utilizado como referência para diversas políticas públicas, benefícios sociais e contratos de trabalho.

