Ciência Novo satélite pode ver dentro de casas e prédios de dia ou de noite

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Imagem do satélite da Capella Space lançado em 2020. (Foto: Divulgação/Capella Space)

Uma empresa americana lançou, há alguns meses, um satélite capaz de registrar imagens em qualquer lugar do mundo, inclusive dentro de casas e prédios. E, diferentemente de grande parte dos satélites, ele também é capaz de fazer a captação mesmo durante a noite ou se estiver chovendo, segundo um artigo publicado no site Futurism.

Nesta semana, a empresa Capella Space lançou uma plataforma que permitirá a governos e clientes privados solicitarem imagens de qualquer lugar do mundo. Essa capacidade ainda vai aumentar, porque serão colocados seis novos satélites no ano que vem.

Com isso, apesar da tecnologia utilizada para captar imagens na escuridão não seja inédita, a Capella Space tornou-se a primeira empresa americana a oferecer essa tecnologia nos Estados Unidos e a primeira no mundo a disponibilizar o serviço para clientes, de acordo com o Futurism.

A polêmica, no entanto, fica por parte da privacidade – da falta dela. São muitos os questionamentos que circundam uma tecnologia que é capaz de captar imagem por dentro das quatro paredes de qualquer imóvel.

O diretor executivo da empresa, Payam Banazadeh, em entrevista ao site, disse que, por outro lado, há muitas lacunas para quem observa a Terra do espaço, e que governos e cientistas podem se beneficar com mais informações vindas a partir dessa tecnologia.

Um possível cliente pode ser, por exemplo, uma agência governamental que quer monitorar alguma ação militar hostil. Por isso, seria importante que a tecnologia consiga captar as imagens por dentro das paredes.

Mesmo assim, ainda não está claro o que seria feito para impedir que a população comum passe a ser vigiada ou tenha sua privacidade violada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência