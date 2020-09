Tecnologia Novo sistema da Amazon permite pagamento a partir do reconhecimento das mãos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A tecnologia da Amazon usa os detalhes da palma da mão para identificar o usuário. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Amazon anunciou nesta terça-feira (29) um sistema que permite o pagamento em lojas a partir do reconhecimento das mãos dos clientes. Chamada de Amazon One, a tecnologia usa os detalhes da palma da mão para identificar o usuário – o objetivo é facilitar o pagamento, substituindo o cartão de crédito.

O Amazon One será disponibilizado inicialmente nas lojas Amazon Go, os famosos estabelecimentos tecnológicos da gigante varejista que não têm caixa nem atendentes. A primeira cidade a receber o sistema será Seattle, nos Estados Unidos – a empresa afirma que lançará a tecnologia em outras lojas Amazon Go nos próximos meses.

A ideia, porém, não é restringir o uso do sistema aos estabelecimentos da Amazon. “Acreditamos que o Amazon One tem ampla aplicabilidade além de nossas lojas de varejo, por isso também planejamos oferecer o serviço a terceiros, como outras varejistas, estádios e prédios de escritórios, para que mais pessoas possam se beneficiar desta facilidade e conveniência em mais lugares”, disse Dilip Kumar, vice-presidente de negócios de varejo físico da Amazon, em postagem no blog da empresa.

Na visão da Amazon, a tecnologia de reconhecimento da mãos é uma opção melhor que a de reconhecimento facial, por questões de privacidade, já que não é possível determinar a identidade de uma pessoa a partir de uma imagem da palma da sua mão.

Amazon Prime Day

O Amazon Prime Day é um dia de descontos exclusivo para clientes que assinam o Amazon Prime. O evento acontece pela primeira vez no Brasil nos próximos dias 13 e 14 de outubro. Durante 48 horas, a gigante do e-commerce promete oferecer 15 mil ofertas em mais de 30 categorias, incluindo brinquedos, TVs, eletrônicos, itens de moda, beleza, cozinha e entretenimento. No segmento de tecnologia, estarão disponíveis preços promocionais em itens da Positivo, Philips, Logitech, Playstation e Microsoft, entre outras marcas.

Assinantes da Amazon também têm direito a frete grátis para todo o Brasil, sem valor mínimo de compra. As ofertas serão disponibilizadas tanto para antigos quanto para novos clientes do Amazon Prime. Quem ainda não é assinante pode iniciar um período de degustação de 30 dias grátis e acessar as ofertas. Após esse prazo, o pacote, que também inclui música, livros digitais, Prime Video e jogos passa a custar R$ 9,90 por mês ou R$ 89 por ano.

Segundo a Amazon, o Brasil é o país com o crescimento mais rápido em assinaturas do Prime. Atualmente, o plano de vantagens já conta com usuários ativos em 95% dos municípios do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia