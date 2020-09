Tecnologia O Galaxy A72 deve ser o primeiro celular da Samsung com 5 câmeras traseiras

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Galaxy A72 deve ser o 1º celular da Samsung com cinco câmeras. (Foto: Reprodução)

O site sul-coreano The Elec informou que o sucessor do Galaxy A71, atualmente chamado de Galaxy A72 (nome não oficial), será o primeiro celular da Samsung com cinco câmeras traseiras. Segundo fontes da indústria, o smartphone trará ao menos uma das câmeras do recém-lançado Galaxy S20 FE.

De acordo com as informações, a câmera principal do Galaxy A72 será de 64 MP, mesma resolução da geração atual, enquanto a ultra grande-angular terá 12 MP. Outras duas terão 5 MP com lentes macro e profundidade.

A novidade, aqui, seria um sensor telefoto de 8 MP com 3x de zoom óptico, o mesmo que equipa o Galaxy S20 FE, lançado na semana passada. Além disso, é esperado que alguns recursos de ponta, como estabilização óptica de imagem (OIS), estejam presentes. Com relação à câmera frontal, espera-se um sensor de 32 MP, sem alterações em relação a atual geração.

Já o Galaxy A52, previsto para ser apresentado ao lado do A72, deve manter o conjunto quádruplo de câmeras na traseira, mas mais detalhes não foram revelados. A atual geração da linha traz um sensor principal de 48 MP, um ultra grande-angular de 12 MP e dois sensores de 5 MP com lentes macro e profundidade.

Altas expectativas

As expectativas com os novos Galaxy A72 e A52 são bastante altas: o relatório prevê que as vendas combinadas dos dois smartphones devem bater a marca de 30 milhões de unidades, o que representa 10% do volume total de smartphones da Samsung vendidos no ano passado.

Vale lembrar que o Galaxy A50 foi um dos celulares Android mais vendidos de 2019 com 25 milhões de unidades comercializadas, enquanto seu sucessor, o A51, vendeu 6 milhões de unidades somente no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, tudo indica que a nova geração também será um sucesso de vendas.

Lançamento

A Samsung ainda não informou uma data de lançamento para os dois smartphones, mas, considerando o período de apresentação da geração anterior, em dezembro de 2019, é bastante provável que o Galaxy A72 e o A52 sejam oficializados no mesmo mês deste ano.

