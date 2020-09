Tecnologia iPhone 12: novos vazamentos reforçam nomes, mas os preços ainda estão incertos

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fontes começaram a falar que o anúncio do iPhone 12 acontecerá no dia 13 de outubro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o anúncio dos novos modelos de iPhone cada vez mais próximo, novos vazamentos e informações de bastidores estão surgindo praticamente todos os dias. Com os detalhes divulgados ao longo da última semana, já temos um retrato quase completo do que a Apple deve apresentar ao público em outubro, pelo menos de acordo com as informações de bastidores disponíveis até aqui, o que inclui supostos nomes, preços e tamanhos de telas.

Diversas fontes diferentes já comentaram que a Apple vai fazer algumas mudanças na nomenclatura dos aparelhos deste ano. A maior delas é que o modelo com a menor tela será chamado de iPhone 12 mini, seguindo a lógica do iPad mini e do Mac mini. Acima dele estaria o iPhone 12, seguido pelo iPhone 12 Pro e pelo iPhone 12 Pro Max, que seria o mais avançado de todos, além de ter a maior tela. Uma foto recente, mostrando adesivos prontos para serem colados nas caixas de capinhas dos celulares, deu mais força para a informação de que estes serão mesmo os nomes dos novos modelos.

Embora tenha o nome de iPhone 12 mini, essa variante terá 5,4 polegadas, maior que o novo iPhone SE lançado no início do ano. Já o iPhone 12 e o 12 Pro terão 6,1 polegadas, enquanto o 12 Pro Max terá 6,7 polegadas, totalmente focado em quem procura telas grandes e muito poder de processamento. Mas enquanto os nomes e tamanhos de telas está praticamente certos, as faixas de preços ainda não são consenso entre os diferentes vazamentos.

Valores podem começar em US$ 699

De acordo com um informante que publicou informações na rede social chinesa Weibo, o preço vai aumentar em comparação com o iPhone 11. Isso aconteceria mesmo após todos darem praticamente como certo que a Apple vai parar de incluir carregadores na caixa dos smartphones, sendo necessário adquirir um separadamente caso o consumidor não já tenha um em casa. De acordo com esse informante, os valores começariam em US$ 749, um acréscimo de US$ 50 em comparação com o modelo mais barato do ano passado.

No entanto, outros perfis conhecidos por publicarem vazamentos de produtos da Apple apostam que a companhia vai manter o valor de entrada em US$ 699 para o iPhone 12 mini. Uma possibilidade é que essas informações tenham entrado em conflito porque o informante teria tido acesso apenas ao preço do iPhone 12 intermediário, que deve mesmo custar US$ 749. Levando em consideração todas as variações de armazenamento, a nova linha da Apple chegaria às lojas custando entre US$ 699 e US$ 1.499.

Quando o iPhone 12 será anunciado?

Outra informação que ganhou força ao longo da semana envolve as datas de anúncio e lançamento dos novos modelos de iPhone. Desde agosto, o repórter Jon Prosser, especializado em vazamentos da Apple, vem batendo na tecla de que o evento de anúncio irá ocorrer na metade de outubro. Agora, outras fontes começaram a falar que o anúncio acontecerá no dia 13 de outubro. Prosser não só corroborou essa informação, como disse que a pré-venda teria início em 16 de outubro, com os smartphones chegando às lojas físicas dia 23 de outubro.

Independentemente da data de anúncio, o certo é que a Apple vai continuar seguindo o mesmo modelo de evento virtual adotado ao longo de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Como sempre, o vídeo de apresentação deve ser gravado no Apple Park, o campus da empresa localizado na cidade de Cupertino, na Califórnia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia