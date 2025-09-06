Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Novo surto de Ebola é suspeito de causar 15 mortes no Congo

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Este é o décimo sexto surto do vírus no país. O ministro da saúde diz que taxa de mortalidade de 53,6% mostra gravidade da situação.

Foto: Divulgação/OMS
Este é o décimo sexto surto do vírus no país. O ministro da saúde diz que taxa de mortalidade de 53,6% mostra gravidade da situação. (Foto: Divulgação/OMS)

Um novo surto de Ebola na República Democrática do Congo é suspeito de causar 15 mortes entre 28 pessoas com sintomas, informou o Ministério da Saúde do país centro-africano.

Este é o décimo sexto surto de Ebola no Congo. O ministro da saúde, Samuel-Roger Kamba, disse que a taxa de mortalidade, estimada em 53,6%, mostra a gravidade da situação.

Um caso confirmado foi de uma mulher grávida, de 34 anos, na localidade de Boulapé, na província de Kasai, no Sul do país. A investigação sobre os casos suspeitos continua em curso.

“Até à data, o relatório provisório mostra 28 casos suspeitos e 15 mortes, incluindo 14 em Boulapé e um em Mweka, bem como quatro profissionais de saúde”, disse Kamba. Os casos suspeitos e as mortes apresentaram sintomas como febre, vômitos, diarreia e hemorragias intensas.

Ação da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que enviou especialistas, junto à Equipe de Resposta Rápida do Congo, para a província de Kasai. A medida visa reforçar a vigilância da doença, o tratamento e a prevenção e controle da infeção nas unidades de saúde. Também afirmou que oferece equipamentos de proteção individual, de laboratório móveis e suprimentos médicos.

Ainda conforme a OMS, o Congo tem um estoque de tratamentos e da vacina Ervebo contra o ebola. “Estamos agindo com determinação para travar rapidamente a propagação do vírus e proteger as comunidades”, afirmou o diretor regional da OMS para África, Mohamed Janabi.

O vírus Ebola é altamente contagioso e pode ser contraído através de fluidos corporais.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Resgatado da enchente com a perna fraturada, boi Valente é destaque do desfile dos Grandes Campeões da Expointer
Lotofácil da Independência sorteia prêmio recorde de R$ 220 milhões
https://www.osul.com.br/novo-surto-de-ebola-e-suspeito-de-causar-15-mortes-no-congo/ Novo surto de Ebola é suspeito de causar 15 mortes no Congo 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Pode te interessar

Saúde Confira 5 alterações na fala e na linguagem que ajudam a detectar o Alzheimer precocemente

Saúde Anvisa proíbe anel que promete medir a glicose sem furar o dedo para retirar sangue

Saúde Anéis para medir glicose são proibidos pela Anvisa

Saúde Cresce o número de casos graves de Covid no Brasil