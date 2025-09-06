Saúde Novo surto de Ebola é suspeito de causar 15 mortes no Congo

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Este é o décimo sexto surto do vírus no país. O ministro da saúde diz que taxa de mortalidade de 53,6% mostra gravidade da situação. Foto: Divulgação/OMS Este é o décimo sexto surto do vírus no país. O ministro da saúde diz que taxa de mortalidade de 53,6% mostra gravidade da situação. (Foto: Divulgação/OMS) Foto: Divulgação/OMS

Um novo surto de Ebola na República Democrática do Congo é suspeito de causar 15 mortes entre 28 pessoas com sintomas, informou o Ministério da Saúde do país centro-africano.

Este é o décimo sexto surto de Ebola no Congo. O ministro da saúde, Samuel-Roger Kamba, disse que a taxa de mortalidade, estimada em 53,6%, mostra a gravidade da situação.

Um caso confirmado foi de uma mulher grávida, de 34 anos, na localidade de Boulapé, na província de Kasai, no Sul do país. A investigação sobre os casos suspeitos continua em curso.

“Até à data, o relatório provisório mostra 28 casos suspeitos e 15 mortes, incluindo 14 em Boulapé e um em Mweka, bem como quatro profissionais de saúde”, disse Kamba. Os casos suspeitos e as mortes apresentaram sintomas como febre, vômitos, diarreia e hemorragias intensas.

Ação da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que enviou especialistas, junto à Equipe de Resposta Rápida do Congo, para a província de Kasai. A medida visa reforçar a vigilância da doença, o tratamento e a prevenção e controle da infeção nas unidades de saúde. Também afirmou que oferece equipamentos de proteção individual, de laboratório móveis e suprimentos médicos.

Ainda conforme a OMS, o Congo tem um estoque de tratamentos e da vacina Ervebo contra o ebola. “Estamos agindo com determinação para travar rapidamente a propagação do vírus e proteger as comunidades”, afirmou o diretor regional da OMS para África, Mohamed Janabi.

O vírus Ebola é altamente contagioso e pode ser contraído através de fluidos corporais.

Novo surto de Ebola é suspeito de causar 15 mortes no Congo

2025-09-06