Esporte Novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol: CBF tem conversas avançadas com Carlo Ancelotti e marca pronunciamento para o fim deste mês

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Entidade mostra otimismo na condução da negociação com o técnico do Real Madrid. (Foto: Lance!)

A CBF avançou nas conversas para contratar o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid-ESP, para assumir o comando da Seleção Brasileira. Segundo informação divulgada pela TV Globo, a entidade fará um pronunciamento no fim deste mês para indicar os próximos passos da Amarelinha, uma vez que, se o italiano for mesmo contratado, ele chegará apenas em 2024.

A CBF está disposta a aguardar Ancelotti até que ele se livre do contrato com o Real Madrid, já que é o “plano A a Z” da entidade para dirigir o Brasil neste ciclo de Copa do Mundo. Na Europa como chefe da delegação, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação, deve aproveitar a estadia por lá para ter conversas presenciais com os responsáveis pela carreira do treinador.

Mesmo antes de sentar com esses representantes e com o próprio Ancelotti, a CBF mostra otimismo em relação ao avanço da possibilidade de contratá-lo como técnico da Seleção Brasileira. O objetivo é conseguir um acordo verbal para que ele assuma o comando a partir de 2024, muito provavelmente entre junho e julho, quando o italiano não terá mais vínculo com os merengues.

Dessa forma, a entidade está disposta até a contratar um treinador interino para comandar o time nesse período em que Ancelotti estará no Real Madrid. A CBF também admite ser possível alçar Ramon para esse cargo e buscar um novo comandante para as categorias inferiores. Menezes, assim, faria parte da comissão do novo treinador exercendo a função de auxiliar.

Para esclarecer tudo isso e com a intenção de ter uma definição até lá, a CBF marcou um pronunciamento para o fim deste mês de junho para informar os próximos passos da Seleção Brasileira, tanto em relação ao novo técnico, quanto aos locais do país em que jogará nas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que no segundo semestre de 2023, o Brasil joga seis vezes pela competição.

No dia 17 de janeiro, Tite foi até a sede da CBF, no Rio de Janeiro, para assinar a sua rescisão contratual. Desde então, a Seleção Brasileira não tem um treinador definido, o que completou cinco meses neste sábado (17), quando o Brasil venceu Guiné por 4 a 1, em amistoso realizado na Espanha.

Sem técnico por 8 jogos

A Seleção Brasileira parece estar cada vez mais próxima de ter um novo técnico e ele atende pelo nome de Carlo Ancelotti. No entanto, se a contratação for realmente fechada, ele não assumirá o comando time neste ano. Isso porque o italiano vai cumprir seu contrato com o Real Madrid-ESP, clube com o qual tem vínculo até junho de 2024. Enquanto isso, o Brasil contaria com um treinador interino por no mínimo oito jogos.

Neste primeiro semestre de 2023, os compromissos da Seleção se encerram com o amistoso diante de Guiné, vencido por 4 a 1 no sábado (17), e com o amistoso diante de Senegal, que acontece em Lisboa, nesta terça-feira (20). Depois disso, o Brasil voltará a campo somente em setembro, quando começa a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Até o fim do ano, serão seis jogos pela competição.

Confira os jogos que o Brasil ainda pode ficar sem técnico:

– 4/9/2023 (data-base) – Brasil x Bolívia – Eliminatórias;

– 12/9/2023 (data-base) – Peru x Brasil – Eliminatórias;

– 9/10/2023 (data-base) – Brasil x Venzuela – Eliminatórias;

– 17/10/2023 (data-base) – Uruguai x Brasil – Eliminatórias;

– 13/11/2023 (data-base) – Colômbia x Brasil – Eliminatórias;

– 21/11/2023 (data-base) – Brasil x Argentina – Eliminatórias;

– março/2024 – Espanha x Brasil – Amistoso;

– março/2023 – Amistoso com adversário a ser definido.

2023-06-18