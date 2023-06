Esporte Veja a repercussão internacional da vitória da Seleção Brasileira e sua “goleada contra o racismo”

Goleada de 4 a 1 valeu mais pelos atos de combate ao racismo. (Foto: Getty Images)

A goleada da Seleção Brasileira diante da Guiné por 4 a 1 valeu mais pelos atos de combate ao racismo, na visão da imprensa internacional, do que pela partida em si. Na Espanha, palco do jogo, o jornal catalão ‘Sport’ destacou a ‘goleada contra o racismo’ do Brasil, sem nem citar o adversário. Tom semelhante foi adotado por veículos de outros países.

Veja a seguir a repercussão internacional do amistoso da Seleção Brasileira:

– Outro site espanhol, o ‘Marca’, fez referência ao uniforme preto da Seleção Brasileira com a manchete ‘Brasil se veste de preto… e se diverte em Cornellà’.

– Outro site catalão, o ‘Mundo Deportivo’ deu destaque a Vinícius Júnior, grande jogo do Brasil na partida, e jogador do Real Madrid, rival do Barcelona. A manchete diz que ‘Brasil e Vinícius se impõem contra o racismo’.

– O ‘As’, de Madrid, optou por dar destaque a outro jogador do Real Madrid que brilhou na partida: Rodrygo, autor do segundo gol brasileiro. A manchete do site ressalta o bom encerramento de temporada do atacante no clube Merengue. O site também deu destaque aos atos antirracistas no início do jogo ao denominar o jogo como ‘goleada do Brasil contra o racismo’.

– Na Guiné, o sentimento geral foi de resignação. O site ‘Guinée 360’ afirmou que a seleção local foi frágil defensivamente e por isso foi goleada diante do Brasil.

– Outro site do país, o ‘Africa Guinée’, a manchete dava a entender que a seleção da Guiné se curvou diante do Brasil, como forma de descrever a fragilidade da equipe africana diante do time de Ramon Menezes.

– O site ‘Guinée News’ afirmou que o Brasil venceu o jogo com facilidade, embora afirme que o gol de Sehrou Guirassy tenha dado esperanças de um empate com ‘uma das melhores seleções do mundo’, nas palavras deles.

– Logo ao nosso lado, na Argentina, o destaque do ‘Olé’ não poderia ser outro senão a camisa preta que a Seleção Brasileira utilizou durante o primeiro tempo do jogo. A publicação também deu espaço para a denuncia de Felipe Silva, assessor de Vinicius Júnior que sofreu ofensa racista de um segurança do estádio na entrada para o jogo.

– Em Portugal, as manchetes geralmente são objetivas, relatando o fato sem mais rodeios. No entanto, dessa vez o ‘Record’ deu espaço para a camisa preta da Seleção em sua manchete, ‘ignorando’ o resultado do jogo em sua chamada.

– A ‘Gazzetta dello Sport’, da Itália, colocou em sua manchete que o Brasil jogou ‘por Vinícius e contra o racismo’ na goleada por 4 a 1 sobre a Guiné.

– Na França, o ‘L’Équipe’ foi direto ao afirmar que o Brasil se impôs diante da Guiné no amistoso desse sábado.

– Por fim, na Inglaterra a ‘BBC’ deu destaque para a estreia de Joelinton, autor do primeiro gol do Brasil, que balançou as redes logo em sua estreia pela Seleção Canarinho.

