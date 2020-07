Tecnologia Novos celulares com bateria de até 2 dias chegam no Brasil

18 de julho de 2020

Motorola One Fusion com 4 câmeras e bateria de 5.000 mAh. (Foto: Divulgação/Motorola)

A Motorola lançou mais dois integrantes da família Moto One no Brasil: One Fusion e One Fusion+. Os dois celulares já haviam sido lançados no mercado internacional recentemente e chegam ao país com a promessa de oferecer uma “fusão de boas experiências aos consumidores”, com destaque para bateria que pode durar até dois dias.

Tela

As características dos smartphones não sofreram alterações em relação às variantes internacionais. Ou seja, o One Fusion é equipado com um painel LTPS de 6,5 polegadas, enquanto o irmão maior traz a tecnologia IPS LCD. Já a resolução do Fusion+ é Full HD+ (2340 x 1080 pixels), contra apenas HD+ (1600 x 720 pixels) da versão básica. Além disso, somente o modelo mais potente traz suporte ao padrão HDR10, que promete cores mais vivas mesmo sob a luz do sol.

Outra novidade disponível somente no One Fusion+ é a certificação YouTube Signature Devices. Basicamente, o smartphone recebeu um “selo de aprovação” do YouTube para a melhor experiência de vídeos na plataforma, como reproduções em 360º, HDR ativo, codificação 4K e alta taxa de quadros, além de otimizar o tempo de carregamento dos conteúdos — com esse selo, ele se junta a topos de linha como Edge+, OnePlus 8 Pro e OPPO Find X2 Pro.

Hardware e software

O One Fusion e o Fusion+ são os primeiros smartphones da linha One que saíram da série Snapdragon 600 e apostaram na 700 — o primeiro é equipado com o 710, enquanto o mais potente tem o 730, mesmo chip do Galaxy A71 que, inclusive, será seu concorrente direto no mercado brasileiro.

Ambos trazem 4 GB de memória RAM, mas a versão tradicional possui 64 GB de armazenamento interno, enquanto a variante Plus tem 128 GB — com suporte para expansão via cartão de memória até 512 GB nos dois modelos. Segundo a Motorola, esse conjunto é até 20% mais rápido do que os modelos da linha com a série Snapdragon 600.

Tanto o One Fusion quanto o Fusion+ também saem de fábrica com o sistema operacional Android 10 com garantia somente para o Android 11. Apesar disso, a Motorola garante dois anos de atualização de segurança. Eles também já vêm com a My UX, recurso que permite ao usuário personalizar a interface com temas próprios, fontes, cores, ícones e animações.

Câmeras

Os dois têm basicamente o mesmo conjunto quádruplo de câmeras na traseira, com exceção do sensor principal — o Fusion tem 48 MP e o Fusion+, 64 MP. No entanto, ambos são equipados com a tecnologia Quad Pixel, que praticamente une quatro fotos de 12 MP em uma para fornecer até 4x mais sensibilidade de luz em ambientes com baixa luminosidade, segundo a Motorola.

As outras câmeras são: ultrawide de 8 MP com ângulo de 118º; macro de 5 MP; e um sensor de profundidade para auxiliar no modo retrato — aquele efeito que “borra” o fundo e destaca o objeto principal. Na frente, o destaque fica para o Fusion+, que traz um módulo retrátil de 16 MP; já o Fusion tem uma câmera frontal de 8 MP alojada em um notch na região central.

Bateria e extras

Em relação à bateria, os dois são equipados com 5.000 mAh que, segundo a Motorola, pode ficar cerca de dois dias fora da tomada. Na hora de recarregá-los, ambos contam com carregador TurboPower na caixa, mas o Fusion tem suporte para 10 W de potência, enquanto o Fusion+, 18 W.

Ambos também trazem entrada de 3,5 mm para fones de ouvido, além de leitor de impressões digitais na parte traseira, Bluetooth 5.0 e gaveta híbrida (dois chips ou um chip e um cartão de memória). Infelizmente, os dois não possuem tecnologia NFC, ou seja, sem pagamentos por aproximação em ambos.

Preço e disponibilidade

Os smartphones estão disponíveis nos canais próprios da Motorola (loja online e quiosques) já a partir de hoje (16), e também já estão chegando às redes varejistas. O Motorola One Fusion tem preço oficial de R$ 1.619,10 e está disponível nas cores verde esmeralda e azul safira. Já o Motorola One Fusion+ custa R$ 2.249,10 e chega nas cores azul índigo e branco prisma.

