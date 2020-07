Tecnologia A Samsung prepara um novo recurso que transforma o celular em um PC com conexão sem fio

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Samsung DeX funcionando em um Galaxy Note 10. (Foto: Divulgação/Samsung)

O pessoal do site XDA-Developers encontrou indícios de que a Samsung já trabalha na próxima geração do modo DeX, recurso que permite “transformar” um celular das linhas Galaxy S e Note em um minicomputador – e há uma possível grande novidade a caminho.

Ao que tudo indica, os novos Galaxy Note 20, marcados para serem apresentados no próximo dia 5, serão capazes de ativar o modo DeX em uma TV ou monitor sem o uso de cabos. De acordo com o colaborador Max Weinbach, as informações estavam disponíveis por engano no app Samsung Tips (que dá dicas de uso em alguns smartphones da empresa), em seu Galaxy S20 Ultra e Galaxy Z Flip.

Como podemos ver na captura de tela abaixo, o modo DeX sem fio poderá ser ativado a partir da central de notificações – aparentemente, basta habilitar a função e escolher uma TV ou monitor compatível.

A revelação também se destaca pela presença da palavra “Dream” no começo do título – a linha S10 era chamada internamente de Dream. Ou seja, modelos mais antigos da Samsung deverão suportar o DeX Wireless. Logo, também podemos presumir que as linhas Galaxy Note 10 e Galaxy S20 também receberão o suporte.

Uma nova maneira de usar o celular

O modo DeX foi lançado em 2017 junto da linha Galaxy S8 como uma maneira de usar o celular como um computador. Basicamente, você o plugava em um dock e a interface do smartphone se adaptava à tela grande. Também era possível conectar teclado e mouse ao dock.

Com a chegada do Galaxy Note 9, a Samsung eliminou a necessidade de usar o dock, á que o celular tem suporte nativo ao modo DisplayPort Alternado e basta usar um adaptador para ligar o celular ao monitor/à TV. Com o Note 10, o DeX deixou se se conectar apenas a TVs e monitores e ganhou suporte para computadores com Windows e Mac.

Galaxy Note 20

Muitos detalhes do Galaxy Note 20 Ultra vazaram na internet antes do lançamento: o topo de linha da Samsung deverá chegar com taxa de atualização dinâmica, um grande calombo para as câmeras traseiras e uma elegante cor bronze. Agora, é a vez da edição padrão ser mostrada em todos os ângulos, revelando sua tela plana e câmera tripla.

O Galaxy Note 20 foi exibido em 360 graus por Evan Blass. Uma animação em GIF ressalta a nova tela do aparelho, com bordas finas, furo centralizado para a câmera frontal e, pela primeira vez em muitos anos na linha Note (com exceção da variante Lite), uma tela sem nenhuma curvatura nas laterais. O detalhe estético também havia sido deixado de lado no Galaxy S20 Ultra.

Chama a atenção o fato de que a Samsung, uma das primeiras a adotar telas com laterais curvadas em larga escala, está abandonando o formato justamente no momento em que outras fabricantes tentam evidenciar essa linha de design, como é o caso do Motorola Edge+ e do Huawei P40 Pro, que possuem curvaturas ainda mais acentuadas que os antigos flagships da Samsung.

Embora a tela do Galaxy Note 20 tenha perdido sua curvatura, a traseira de vidro continua com um formato semelhante ao das gerações anteriores, mantendo a ergonomia familiar para quem já era usuário da linha. No mesmo local, vemos uma protuberância para a câmera traseira tripla, que é chamativa, mas menos que a do Galaxy Note 20 Ultra, revelado com antecedência no site da própria Samsung.

Se os rumores estiverem certos (e é bem difícil que não estejam a essa altura do campeonato), a linha Galaxy Note 20 será revelada em 5 de agosto, durante uma edição virtual do evento Unpacked. Os aparelhos deverão ser ainda maiores que os Galaxy Note 10, com telas de 6,9 polegadas e um processador Samsung Exynos 992 com fabricação em 5 nm.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia