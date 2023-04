Rio Grande do Sul Novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomam posse

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia havia sido adiada por causa da morte do ministro do STJ Paulo de Tarso Vieira Sanseverino Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS A cerimônia havia sido adiada por causa da morte do ministro do STJ Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os novos desembargadores do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) tomaram posse no Auditório Pedro Soares Muñoz, em Porto Alegre. A cerimônia, realizada na tarde de segunda-feira (17), estava prevista para o dia 10 deste mês, mas foi adiada por causa da morte do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino.

Em ato formal e restrito, os novos desembargadores já haviam assumido as suas funções na semana passada. São eles: Márcia Kern, Vanessa Gastal de Magalhães, João Ricardo dos Santos Costa, Eduardo Augusto Dias Bainy, José Guilherme Giacomuzzi (oriundo do Ministério Público), Roberto Arriada Lorea, Luiz Antônio Alves Capra e José Vinícius Andrade Jappur.

Durante a solenidade, a presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, parabenizou os novos integrantes da Corte. “Desejo, do fundo do coração, que a jornada das senhoras e dos senhores neste Tribunal de Justiça seja plena em realizações pessoais, gratificante pela busca incessante da pacificação social e caracterizada pelo idealismo permanente dos vocacionados”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novos-desembargadores-do-tribunal-de-justica-do-rio-grande-do-sul-tomam-posse-2/

Novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomam posse

2023-04-18