Rio Grande do Sul Novos equipamentos facilitam o trabalho pericial no IGP

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Scanner de corpos já está em uso no DML. Foto: Divulgação/IGP

O Departamento Médico-Legal do IGP (Instituto Geral de Perícias) já pode contar novamente com o auxílio de um scanner de corpos. O equipamento auxilia a realização de necropsias, possibilitando identificar artefatos metálicos e projéteis de arma de fogo de forma mais rápida e segura, o que agiliza a conclusão dos laudos. O scanner estava desativado há três anos. Para que voltasse a funcionar, foi preciso reforçar a rede elétrica da sala de necrópsia. “Fizemos um novo projeto de aterramento, para evitar as quedas de luz que inviabilizavam o uso do scanner” explica a Diretora do Departamento Administrativo do IGP, Bianca Carvalho.

Já no Departamento de Criminalística, a linha de tiro, que foi avariada em um incêndio, já está consertada. A reforma foi feita com a mão de obra da Divisão de Patrimônio do IGP. A linha de tiro é usada para verificar a funcionalidade das armas que são enviadas para perícia, e coletar padrões para os exames balísticos.

Novo prédio

O Crepec-Sul (Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais) também está recebendo equipamentos. Três salas já contam com os armários deslizantes, onde ficarão catalogadas as provas periciais que serão levadas para a Central de Custódia. O valor dos armários é de R$ 995 mil.

O mobiliário dos laboratórios do Departamento de Perícias Laboratoriais e do Departamento de Criminalística também já foi entregue na sede. Entre eles está o Freezer-80, que será usado pelo DPL para armazenar amostras de material genético que serão processadas. Além disso, servidores, estabilizadores de tensão e o sistema de telefonia Voip, que interligará a sede aos postos do interior, evitando o pagamento de chamadas interurbanas.

