Novos golpes telefônicos ficam mais difíceis de detectar

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Advogado especialista em direito digital explica como os criminosos agem. (Foto: Adobe Stock)

Não é só o inferno do telemarketing que torna difícil a vida de quem ainda precisar atender ao telefone ― vale lembrar que muita gente simplesmente não atende mais ao telefone em situação nenhuma. O problema agora são os velhos golpes telefônicos, que retornaram mais elaborados e mais difíceis de se detectar.

“Os golpes digitais continuam acontecendo, no entanto, como muitos alertas são emitidos para que as pessoas não cliquem em links e não confiem em superpromoções, a modalidade dos golpes telefônicos voltou a crescer, agora praticados com uma boa elaboração, ou seja, por quadrilhas profissionais”, alerta Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em direito digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor).

Então pense que é aquele velho golpe do falso sequestro de um familiar, pois ninguém mais cai nele. As fraudes agora são mais elaboradas.

“O golpe do hospital está fazendo vítimas. Alguém entra em contato com uma pessoa que tem um parente internado em hospital ― muitas vezes na UTI ― e informa que há a necessidade de realizar exames que não são cobertos pelo plano de saúde. Então solicitam o depósito de valores em uma conta bancária, de preferência através de uma transferência via Pix e pressionam dizendo que há urgência, pois caso contrário os exames não serão feitos, colocando em risco a vida do paciente. Obviamente que, a conta não é do hospital, mas sim do golpista. O que dá credibilidade ao golpe é o fato de durante a ligação serem mencionados vários dados pessoais da pessoa internada”, explica Gomes Júnior.

Muita gente de fato tem familiares internados em hospitais e pode se tornar alvo dos crminosos. Nesse caso, recomenda-se confirmar a informação com o próprio hospital, pois a maioria das instituições não solicita transferências bancárias por telefone.

Golpes atuais

Apesar de ser o mais comum, o golpe do hospital não é o único que está em atividade, como alerta o especialista.

“Além do golpe do hospital, são praticados por ligações telefônicas o golpe do empréstimo consignado ― onde se oferece empréstimo com vantagens mediante um depósito prévio ―, o vishing ― o golpista busca conquistar a confiança da vítima ao telefone para persuadi-la a fornecer dados ― e o da ligação premiada ― golpe onde se informa a quem atende o telefone sua premiação em alguma promoção, muitas vezes de uma emissora de televisão, bastando que a vítima realize o depósito de cadastro para a liberação do prêmio)”, finaliza o especialista.

O fato é que os golpes telefônicos nunca desapareceram por completo, as agora estão de volta mais elaborados. No caso de cair em algum golpe, a orientação é que se faça boletim de ocorrência (pode ser feito pela internet) para que se abra uma investigação e que se tente capturar os criminosos, evitando assim novas vítimas.

