Notas Capital Novos juízes são recepcionados no Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Os 26 novos juízes substitutos, empossados em janeiro pelo Tribunal de Justiça do RS, foram recepcionados na quarta-feira, pela nova Administração da Casa. Em cerimônia ocorrida no Palácio da Justiça, o Presidente do TJ, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, disse que os novos magistrados terão grandes desafios na carreira, enfatizando sua confiança no grupo.

