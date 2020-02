Notas Capital Crianças da Fasc viram foliões do Bailinho no Quarto Distrito

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A folia carnavalesca contagiou 250 crianças e adolescentes atendidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) na tarde dessa quarta-feira, 19, durante o Bailinho no Quarto Distrito, que aconteceu no NAU Live Spaces. O baile seguiu com a animação contagiante da Cia Lúdica, que colocou todos para dançarem com músicas de carnaval cantadas ao vivo.

