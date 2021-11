Tecnologia Nubank ganha função Shopping com cupons de desconto e vantagens

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Conceito principal é começar o processo dentro do app e terminar diretamente na loja. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há alguns meses, o Nubank adquiriu a plataforma de pagamentos instantâneos Spin Pay e começou a se aventurar no segmento de e-commerce. Agora, os frutos da compra começaram a surgir: a companhia finalmente anunciou que está trabalhando para oferecer a opção de comércio eletrônico no próprio aplicativo.

Na terça-feira (23), a empresa revelou oficialmente que está integrando tecnologias para oferecer uma nova experiência de compra aos clientes, a qual promete ser simples de usar e gerar vantagens. A função Shopping vai dar descontos, cupons e preços especiais na hora de pagar pelo aplicativo Nubank.

Funcionamento

Basicamente, as compras devem ser realizadas no site das lojas, contudo o processo começa dentro do aplicativo Nubank. Os clientes têm direito a ofertas exclusivas em categorias de produtos, cupons e descontos de até 10% — por enquanto, apenas uma pequena parcela dos usuários tem acesso à novidade.

Para usar, basta abrir o aplicativo do Nubank, clicar em “Shopping” e selecionar a marca que deseja comprar. Por último, é só clicar em “Continuar para a loja” para ser redirecionado para escolher os produtos e finalizar a compra.

“Por enquanto, essa função está em fase de testes, disponível apenas para alguns clientes. Este é um processo normal no Nubank: liberamos nossos produtos primeiro a grupos pequenos, para podermos aprender, melhorar e ouvir nossos clientes”, explica o comunicado oficial no blog do Nubank.

É importante destacar que as vendas não são realizadas pelo app Nubank, e a companhia apenas oferece algumas vantagens exclusivas. Até o momento, a fintech já fechou parceria com Magalu, AliExpress, Dafiti, Xiaomi, Motorola e Samsung, mas a lista permanecerá em constante atualização.

O movimento da empresa garante mais competição contra apps como PicPay, que tem um marketplace integrado com cashback. A novidade também chega em um momento importante para o banco digital: em breve, o Nubank vai abrir capital na bolsa de valores.

Copa do Catar

A instituição será um dos apoiadores oficiais da Copa do Mundo da Fifa 2022, que será realizada no Catar, entre os meses de novembro e dezembro. Segundo o banco digital, o patrocínio visa cumprir sua missão e empoderar seus 48 milhões de clientes/torcedores “com um toque diferente”.

De acordo com postagem nas redes sociais, a pandemia da covid-19 afastou a fintech das grandes multidões. Por isso, ao se tornar a instituição financeira oficial da Copa do Mundo da Fifa Catar 2022 na América do Sul, o Nubank espera levar a sua marca a um dos eventos mais esperados pelas pessoas de todo o planeta.

Para o Chief Marketing Officer (CMO) do Nubank, Arturo Nuñez, o futebol “tem, como nenhum outro esporte, o poder de unir as pessoas no mundo todo, mas principalmente na América do Sul”.

Dessa forma, a plataforma de serviços digitais pretende contribuir para que a região consiga não só vivenciar a emoção de uma nova Copa do Mundo, mas também ter “muitos motivos para comemorar”, aposta o executivo.

Afirmando que “no Nubank, fazemos as coisas de forma diferente”, Nuñez explica que a ideia de patrocinar uma Copa do Mundo tem a ver com compartilhar esse momento histórico com os clientes do banco e com “as pessoas em todos os cantos do nosso continente”.

Nesse sentido, serão criadas arenas de transmissão locais na América do Sul, acesso a ingressos de jogos e uma série de ações e conteúdos exclusivos oferecidos pelo Nubank aos seus clientes.

O torneio no Catar será a 22ª edição da Copa do Mundo organizado pela Fifa e marcará a primeira vez em que o evento é disputado no final do ano. Os jogos serão realizados entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro em sete cidades-sede.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia