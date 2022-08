Economia Nubank lança plataforma com dicas contra golpes e fraudes

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Plataforma explica como vítima deve agir em caso de fraude. (Foto: Divulgação)

Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas que tiveram contas no Nubank fraudadas de alguma forma. Como esse tipo de situação causa estresse e nem sempre a vítima sabe como agir, a companhia criou um canal com dicas sobre o que fazer em caso de golpe, roubo e furto.

O Nubank anunciou o lançamento uma central de segurança com informações, dicas e procedimentos sobre como agir em situações adversas e de comprometimento de dados pessoais. A plataforma SOS Nu detalha quais passos devem ser seguidos conforme os casos e como é possível proteger as informações e o acesso a elas.

O SOS Nu consiste em uma área dentro do blog do Nubank que reúne dicas que podem ser realmente úteis contras as ciladas que envolvem cartão de crédito ou contas digitais. Na plataforma, é possível acessar conteúdos sobre fraudes envolvendo perda de senha, boleto falso, clonagem de cartão, golpes via Pix ou WhatsApp, roubo de celular e mais.

“A plataforma detalha cada passo a ser seguido se algo acontecer e também como proteger as informações e o acesso a elas, independentemente do provedor ou modelo de telefone celular.”, informou o banco digital em comunicado

Em nota, Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil comentou que esses casos são reflexos de engenharia social, e os criminosos estão sempre encontrando novas maneiras de encontrar suas vítimas.

“Queremos que nossos clientes possam se proteger e ter fácil acesso ao que precisam saber nessa hora difícil. Muitas vezes, esses casos são reflexos de engenharia social, e os criminosos estão sempre encontrando novas maneiras de encontrar suas vítimas”, disse em comunicado.

Para cada situação há recomendações específicas, mas entrar em contato com o Nubank para notificar o caso e fazer um boletim de ocorrência são as prioridades.

Investimentos

Levantamento da Serasa Experian mostrou que, somente no mês de fevereiro deste ano, 326.290 brasileiros sofreram tentativas de golpes — o equivalente a uma vítima a cada 7 segundos. Segundo a Febraban, bancos investem cerca de R$ 2,5 bilhões em segurança digital por ano. Um desses recursos é o da biometria facial, que também serve para autorizar transações e operações.

Caso o usuário não consiga validar sua identidade, seja por erro do próprio dispositivo ou mesmo uma eventual tentativa de invasão, os aplicativos pedem outro método de autenticação, como senhas de acesso.

O grau de infalibilidade da biometria facial, porém, depende também da chamada “prova de vida” —uma espécie de teste para averiguar se o rosto que está diante da câmera não é uma fotografia ou simulação. Bancos como C6 e Santander, por exemplo, pedem para que o usuário pisque os olhos ou mova a cabeça de um lado para o outro.

No caso do C6, o aplicativo do banco é permanentemente desativado no aparelho se um rosto diferente ao do dono da conta for exibido na biometria.

