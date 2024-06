Geral Número de brasileiros estudando nos Estados Unidos já é maior do que antes da pandemia

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O número de brasileiros estudando nos Estados Unidos cresceu em 2023 pelo segundo ano consecutivo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de brasileiros estudando nos Estados Unidos cresceu em 2023 pelo segundo ano consecutivo e já está em um nível superior ao de antes da pandemia. Havia no ano passado 41,7 mil brasileiros em escolas e universidades americanas – o número inclui desde creche até o ensino superior e inclui cursos como os de línguas.

Na comparação com 2022, o total de brasileiros aumentou 10% e só ficou atrás dos crescimentos de Índia (27,1%) e Nigéria (15,2%) entre os dez principais países que enviam estudantes para os EUA, segundo dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA publicados no fim de maio.

A pandemia de covid-19, iniciada em 2020, havia encerrado uma trajetória de crescimento de ida de brasileiros para estudar nos EUA: foram 33,9 mil em 2017, 37,8 mil em 2018 e 41,2 mil em 2019. Em 2020, porém, esse número caiu 34,9 mil e recuou ainda mais em 2021 (33,6 mil).

Os brasileiros, que em 2017 estavam em sétimo lugar entre os alunos estrangeiros nos EUA, estão atualmente em quinto, atrás de Índia, China, Coreia do Sul e Canadá.

Segundo os dados mais recentes do governo americano, as mulheres são maioria (57%) entre os estudantes brasileiros. Cursos de línguas são o principal objetivo (31%), seguido por bacharelado (28%). Os principais destinos são Flórida (25%), Califórnia (13%) e Massachussets (10%).

No total havia 1,5 milhão de estudantes estrangeiros nos EUA no ano passado, cerca de 140 mil mais que em 2022. Uma das novidades é que o total de alunos indianos superou o de chineses pela primeira vez: 378 mil a 336 mil.

Concentração

Em outra frente, a Flórida é o terceiro estado dos Estados Unidos com a maior concentração de brasileiros (295 mil), ficando atrás apenas de Nova York (500 mil) e Boston (390 mil). A estimativa integra o documento “Comunidades Brasileiras no Exterior”, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. O estudo compila estatísticas atualizadas sobre a quantidade de cidadãos que vivem fora do Brasil e sua distribuição pelo mundo.

De acordo com a estimativa, que utiliza insumos relativos ao ano-base de 2022, enviados pelos postos do Itamaraty no exterior, cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivem em outros países. Destes, 1,9 milhão de pessoas vivem nos Estados Unidos. Em seguida, Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil), Japão (206 mil) e Espanha (165 mil) são os países com as maiores comunidades brasileiras no exterior.

Aliás, estimativas apontam que, em média, 400 mil brasileiros vivem, estudam e trabalham na Flórida, especialmente nas cidades de Orlando e Miami – cerca de 22% da população de brasileiros nos Estados Unidos,

Para a advogada e empreendedora digital brasileira Alessandra Crisanto, CEO da Study & Work USA – startup estadunidense representante de mais de 120 universidades americanas -, há muito tempo, a Flórida tem sido um “farol” de oportunidades para brasileiros em busca de novos horizontes.

“Com seu clima agradável, cultura vibrante e economia próspera, não é surpresa que um número crescente de brasileiros esteja escolhendo fazer do ‘Estado do Sol’ sua casa”, diz Crisanto, que é mestre em direito internacional com ênfase em Direito da Internet (LLM). As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/numero-de-brasileiros-estudando-nos-estados-unidos-ja-e-maior-do-que-antes-da-pandemia/

Número de brasileiros estudando nos Estados Unidos já é maior do que antes da pandemia

2024-06-06