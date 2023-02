Brasil Número de casamentos cresce no Brasil em 2021; divórcios também têm alta

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Número de casamentos no Brasil em 2021 aumentou 23,2% em relação ao ano anterior, totalizando 932,5 mil Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O número de casamentos no Brasil em 2021 aumentou 23,2% em relação ao ano anterior, totalizando 932,5 mil, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Contudo, o Instituo aponta haver uma tendência de queda no número de casamentos desde 2015. Entre 2019 e 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, houve queda de 26,1% nos casórios.

“A média de 2015 a 2019 supera 1 milhão de registros. Frente ao ano anterior, houve uma melhora, com o fato de as pessoas poderem fazer reuniões e festas. O cenário mais estável incentivou os casais, mas não em patamares próximos ao de antes da pandemia”, afirma a gerente de pesquisas do IBGE Klívia Brayner.

Do total registrado em 2021, 9.202 casamentos ocorreram entre pessoas do mesmo sexo, aumento de 43% em relação a 2020 (6.433). As uniões entre cônjugues femininos representaram 60,9% dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Divórcios aumentam

Já o número de divórcios aumentou 16,8% em 2021, somando 386,8 mil. Com isso, aponta o IBGE, a taxa geral de divórcios – número de divórcios para cada mil pessoas de 20 anos ou mais – passou de 2,15‰ (2020) para 2,49‰ (2021).

O IBGE relata, no entanto, ter dificuldades na coleta de dados a respeito dos divórcios. Entre 2010 e 2021, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença do divórcio caiu de 15,9 para 13,6 anos. A maior proporção das separações ocorreu entre casais somente com filhos menores de idade (48,5%). Em relação a 2010, número cresceu 5,5 pontos percentuais.

