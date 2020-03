Brasil Número de casos de coronavírus no Brasil passa de 70

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil passou de 70. O Ministério da Saúde contabiliza 60 casos pelo País, segundo balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (12).

Esse número, porém, não leva em conta os dois primeiros casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco nem os 16 casos confirmados na quarta-feira (11) pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo.

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu nesta quinta-feira (12) que todos os países “redobrem” o comprometimento contra a pandemia de coronavírus.

Falando a diplomatas em Genebra um dia depois de caracterizar o Covid-19 como uma pandemia, ele também disse: “Descrever isso como uma pandemia não significa que os países devam desistir. A ideia de que os países devem passar da contenção para a mitigação está errada e é perigosa.”

A fala vem um dia depois da agência de saúde da ONU (Organização das Nações Unidas) declarar uma pandemia de Covid-19 e dos EUA tomarem uma medida tomada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de bloqueio às viagens para Europa.

A União Europeia criticou esta a decisão unilateral do governo Trump em restringir viagens da Europa para os Estados Unidos por causa do coronavírus, dizendo que a doença não respeita fronteiras.

Casos na Europa

Na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Montero, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Ela é parceira de Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro do país, que entrou em quarentena. Todos os ministros do governo vão ser submetidos a testes ao longo do dia.

Todos os museus estatais de Madri, incluindo Prado, Rainha Sofia e Thyssen-Bornemisza, vão fechar suas portas ao público devido à epidemia de coronavírus que afetou a capital espanhola, afirmaram nesta quarta-feira autoridades do país. Todos os jogos da Liga espanhola de futebol estão suspensos.

A Irlanda e a Dinamarca anunciaram o fechamento de creches, escolas e universidades. A banda britânica de rock The Who cancelou turnê no Reino Unido devido a coronavírus.

