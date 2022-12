Brasil Número de feminicídios bate recorde no primeiro semestre deste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Quatro mulheres foram mortas por dia nos seis primeiros meses deste ano no País Foto: Pixabay Quatro mulheres foram mortas por dia nos seis primeiros meses deste ano no País. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

No primeiro semestre deste ano, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o que representa uma média de quatro mortes por dia, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O número é o maior já registrado em um semestre. A quantidade de feminicídios aumentou 3,2% em relação ao mesmo período de 2021, quando 677 mulheres foram assassinadas. Os dados foram divulgados pelo site G1.

Desde 9 de março de 2015, a legislação prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio – ou seja, que envolvam “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, disse que os dados mais consistentes sobre os feminicídios no País começaram a ser obtidos em 2019. “O primeiro ano completo que nós temos de estatísticas no Brasil é 2016. Mas, em 2016 e em 2017, ainda temos um movimento nos Estados de adaptação a essa nova legislação. Dados mensais nós dispomos a partir de janeiro de 2019 para todo o mês. Mas o que os números indicam? Olhando os dados de janeiro a junho de 2022, se mantida essa tendência, nós teremos um novo recorde de feminicídios, inclusive quando fechar o ano de 2022. Infelizmente, tudo aponta para um crescimento da violência letal contra meninas e mulheres em decorrência do seu sexo, da sua condição de gênero”, declarou Samira.

