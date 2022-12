Polícia Polícia Civil investiga fraude em licitação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

7 de dezembro de 2022

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e São Francisco de Paula Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e São Francisco de Paula. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (07), a Operação Buff com o objetivo de apurar fraude em uma licitação destinada à contratação de um curso on-line de desenvolvimento de jogos eletrônicos pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e São Francisco de Paula. Os policiais estiveram nas sedes de uma associação e de duas empresas e nas residências de empresários suspeitos de envolvimento no esquema.

Segundo o titular da 1ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção, delegado Max Otto Ritter, que coordenou a operação, “os investigados teriam agido mediante conluio, haja vista que os orçamentos utilizados para a formação do preço de referência partiram de empresas e de uma associação que, aparentemente, possuem vínculos estreitos entre si”.

As irregularidades foram detectadas inicialmente pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado e assessoria jurídica vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Os crimes teriam sido praticados por empresas terceirizadas. Não há indícios de participação de servidores públicos no esquema.

“Os órgãos apontaram para a possível ocorrência de tentativa de fraude ao caráter competitivo do certame, visando à obtenção, pelos investigados, de vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, a qual visava ao atendimento de público interessado na profissionalização no setor de jogos eletrônicos”, informou a Polícia Civil.

A operação foi realizada para apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que comprovem a autoria dos crimes. Participaram da ação 35 policiais civis em 15 viaturas.

