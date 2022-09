Política Número de filiados a partidos no exterior cresce mais de oito vezes em quatro anos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Perfil médio do eleitorado é mulher, filiada a mais de 10 anos, entre 45 e 49 anos, com ensino superior completo e casada Foto: Antonio Augusto/TSE Perfil médio do eleitorado é mulher, filiada a mais de 10 anos, entre 45 e 49 anos, com ensino superior completo e casada (Foto: Antonio Augusto/TSE) Foto: Antonio Augusto/TSE

O número de filiados a partidos políticos que moram no exterior disparou de 1,3 mil para 12.216 nos últimos quatro anos, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O crescimento de 839%, o maior da série histórica iniciada em 2010. São 133 cidades no exterior que contam com filiados.

Houve ainda um deslocamento das localidades com maior número de expatriados ligados a um partido político. Em 2018, as cidades de Nova York (240), Miami (169) e Lisboa (155) figuravam entre os locais com mais filiados a legendas brasileiras. Por outro lado, neste ano, algumas das principais cidades da Europa, como Lisboa (1.247), Londres (866) e Porto (803) lideram o ranking.

O perfil dos filiados no exterior é mulher, filiada a mais de 10 anos, entre 45 e 49 anos, com superior completo e casada. Nos últimos quatro anos, a mudança no perfil de filiações entre os expatriados levou o PT, a liderar o ranking, posto antes ocupado pelo MDB. O número de petistas no exterior saiu de 154 para 1.814 entre 2018 e agosto de 2022, uma variação superior a 1.000%.

Legendas como MDB e PSDB também cresceram em número de apoiadores fora do país. A legenda do MDB conta com 1.435 filiados, contra 225 de 2018, enquanto o PSDB congrega 1.372, bem mais que os 163 de 2018.

Entre 2014 até 2018 houve um aumento baixo no número de filiados no exterior, de 1.232 para 1.300. Esse ano de janeiro a agosto houve um crescimento de 33%. Saindo de 9.138 para os 12.216 filiados no exterior. No Brasil, há 16.146.254 filiados a algum partido.

