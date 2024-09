Brasil Número de focos de queimadas em setembro no Brasil é 30% maior do que a média histórica para o mês

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Previsão é de que este ano tenha o maior número de focos de queimadas desde 2010 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 80 mil focos de queimadas foram contabilizados em setembro no Brasil. O número está cerca de 30% acima da média histórica para o mês. Os dados foram divulgados pelo Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Segundo projeções, mesmo que a quantidade de focos de queimadas não extrapole as médias históricas nos últimos três meses do ano (outubro, novembro e dezembro), 2024 terá o maior número de focos desde 2010, quando o Brasil teve 319,38 mil registros.

Os dados indicam que essa média pode ser superada, pois o mês de setembro teve aumento de 311%, passando de 18 mil focos em 2023 para 75 mil em 2024.

O levantamento do Inpe indica aumento consistente nos focos em todas as regiões do País neste ano em relação a 2023, com destaque para o Centro-Oeste, que teve três unidades da Federação com mais elevações em 2024: Mato Grosso do Sul, com aumento de 601% e 11,99 mil focos; Distrito Federal, com 269%, ainda que com apenas 318 focos; e Mato Grosso, 217%, com 45 mil focos, tornando-se o Estado com o maior número no País neste ano, ultrapassando o Pará.

Os números em Mato Grosso são mais fortes em setembro, quando o Estado foi responsável por 23% dos focos do País ou 19.439 registros. O Pará também teve grande quantidade de queimadas no mês: 17.297 focos, ou 21% de todos os registros.

