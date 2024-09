Porto Alegre Receita Federal apreende joias avaliadas em mais de R$ 6 milhões no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

As joias estavam acondicionadas em cinco malas e tinham como destino final o Rio de Janeiro Foto: Receita Federal/Divulgação As joias estavam acondicionadas em cinco malas e tinham como destino final o Rio de Janeiro. (Foto: Receita Federal/Divulgação) Foto: Receita Federal/Divulgação

Agentes da Receita Federal apreenderam joias de ouro avaliadas em mais de R$ 6 milhões no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na noite de domingo (29).

O itens, encontrados com o auxílio de um equipamento de raio-x, estavam em cinco malas. As bagagens pertenciam a três passageiras que estavam saindo de Porto Alegre com destino ao Rio de Janeiro.

As viajantes informaram aos servidores da Receita que são funcionárias de uma joalheria na capital fluminense e estariam retornando de uma feira de joias realizada em Gramado, na Serra Gaúcha.

Elas apresentaram notas fiscais sem o detalhamento necessário para conferência das quantidades e valores das mercadorias, avaliadas de forma preliminar em mais de R$ 6 milhões. As joias foram lacradas para posterior contagem, valoração e verificação da documentação fiscal.

Segundo o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega de Porto Alegre, auditor fiscal Erno Edison da Cunha, “a operação da Receita Federal visa investigar a origem do ouro, de forma a garantir que o mesmo não seja proveniente de garimpo ilegal. Portanto, devem ser apresentadas as notas fiscais de acordo com a legislação”.

