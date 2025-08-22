Mundo Número de imigrantes nos Estados Unidos cai pela primeira vez em décadas

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Autoridades do governo Trump aplaudiram os resultados. (Foto: Divulgação/Casa Branca)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez em décadas, mais imigrantes estão deixando os Estados Unidos do que chegando, um indício precoce de que a política linha-dura em relação à migração do presidente Donald Trump está levando as pessoas a partirem — seja por deportação ou por escolha própria.

Uma análise de novos dados do censo divulgados pelo Pew Research Center constatou que, entre janeiro e junho, a população estrangeira nos EUA — tanto residentes legais quanto aqueles em situação irregular — diminuiu em quase 1,5 milhão, a primeira queda desde a década de 1960. Em junho, o país abrigava 51,9 milhões de migrantes, ante 53,3 milhões seis meses antes.

Autoridades do governo Trump aplaudiram os resultados, afirmando que a pressão sobre os serviços públicos diminuiu e que o mercado de trabalho se recuperou. Alguns apoiadores das políticas antimigratórias, por sua vez, dizem que a repressão não foi longe o suficiente.

Mas especialistas preveem consequências econômicas e demográficas negativas para os EUA se a tendência persistir. Os migrantes são uma força de trabalho crucial em muitos setores, e a dependência do país em relação a eles está aumentando à medida que mais baby boomers, aqueles nascidos entre 1946 e meados da década de 1960, se aposentam.

O declínio atual se dá em resposta a políticas rigorosas e em um momento em que os EUA precisam da migração para compensar a queda na taxa de natalidade e o envelhecimento da população.

“Temos cada vez mais pessoas com mais de 65 anos fora da força de trabalho”, diz Dowell Myers, professor de demografia da Universidade do Sul da Califórnia. “Um novo bebê não nos ajudará por 20 anos, mas um jovem imigrante nos ajuda imediatamente.”

“Se você atacar a força de trabalho cortando o fluxo de imigrantes”, continua, “todos nós veremos as consequências em nossas vidas cotidianas.”

Restaurantes, fazendas e casas de repouso já estão enfrentando uma escassez de mão de obra que pode se agravar, segundo Myers. Muitas dessas funções são preenchidas por migrantes em situação irregular, cuja população atingiu 14 milhões em 2023, segundo o Pew, e que representavam 4% da população total dos EUA e cerca de um quarto da população estrangeira.

Cerca de metade dos 14 milhões de migrantes em situação ilegal em 2023 estavam nos EUA há mais de uma década, e 4,6 milhões de crianças nascidas nos EUA têm pais que estão no país sem status legal. Com informações da Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/numero-de-imigrantes-nos-estados-unidos-cai-pela-primeira-vez-em-decadas/

Número de imigrantes nos Estados Unidos cai pela primeira vez em décadas

2025-08-22