Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Wuhan, capital da província de Hubei, é o epicentro da doença (Foto: Reprodução) Wuhan, capital da província de Hubei, é o epicentro da doença. (Foto: Reprodução)

O número de casos de Covid-19 – a doença causada pelo novo coronavírus – na China aumentou para 76.392 neste sábado (22). O total de óbitos no país asiático chegou a 2.348.

No resto do mundo, há 1.252 pacientes infectados pelo novo coronavírus e 11 pessoas já morreram em 29 países.

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, disse neste sábado que a entidade vai investir US$ 675 milhões em um plano de resposta à doença para apoiar os países afetados, especialmente os mais vulneráveis.

No Brasil, o Ministério da Saúde monitora um caso suspeito do novo coronavírus. Trata-se de uma paciente do Rio de Janeiro que esteve na China.

