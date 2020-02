Mundo Quase mil passageiros desembarcaram do navio de cruzeiro afetado pelo coronavírus no Japão

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

O navio Diamond Princess está atracado em Yokohama, no Japão Foto: Reprodução O navio Diamond Princess está atracado em Yokohama, no Japão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Novecentas e setenta pessoas deixaram nesta semana o navio de cruzeiro Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, no Japão. Cerca de 300 passageiros e 1.000 tripulantes continuam na embarcação, afetada pelo novo coronavírus.

A quarentena de 14 dias, imposta por autoridades japonesas, foi concluída na quarta-feira (19). As pessoas que não apresentam sintomas, e cujos testes para o vírus deram negativo, foram autorizadas a deixar o navio. As autoridades estão pedindo às pessoas que retornaram às suas residências que evitem sair de casa e monitorem as suas condições de saúde por duas semanas.

Um total de 634 pessoas contraiu o vírus a bordo da embarcação. Dois passageiros idosos morreram na quinta-feira (20). Os passageiros que ainda estão no cruzeiro incluem cerca de cem pessoas cujos testes deram negativo, mas compartilharam uma cabine com infectados. Eles serão transferidos para uma instalação preparada pelo governo japonês, onde ficarão por um período adicional de 14 dias.

