Rio Grande do Sul Novo boletim de balneabilidade indica nove pontos impróprios para banho no Estado

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Placas instaladas em praias informam condição de balneabilidade: relatório é divulgados às sexta-feiras Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Placas instaladas em praias informam condição de balneabilidade: relatório é divulgados às sexta-feiras - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou nesta sexta-feira (21) os novos resultados do Projeto Balneabilidade. As coletas e análises nas praias e balneários de rios, mar e lagoas do Estado são feitas por equipes da Fepam e Corsan, exceto na Praia do Laranjal, em Pelotas, que são realizadas pelo Sanep (Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Dos 92 pontos monitorados, nove estão impróprios para banho:

Osório – Lagoa do Peixoto

Pelotas – Balneário Valverde, no Pontal da Barra

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente ao Hotel Praia Laranjal

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente à rua Bagé

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente à avenida Rio Grande do Sul

Pelotas – Balneário Santo Antônio, em frente ao Restaurante Santo Antônio

Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

Pelotas – Colônia Z-3

São Jerônimo – Praia do Encontro.

Em Osório, a Lagoa do Peixoto segue, pela 9ª semana consecutiva, com o índice de cianobactérias acima do permitido, caracterizando local impróprio para banho. A situação da balneabilidade das praias e balneários do Estado pode ser conferida pelos veranistas pelo site e web aplicativo. A divulgação dos resultados ocorre todas as sextas-feiras, até o dia 28 de fevereiro.

