A Itália registrou neste sábado (22) a segunda morte provocada pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com a agência italiana de notícias Ansa, a vítima é uma mulher de 75 anos residente na região da Lombardia.

Ela foi hospitalizada em Codogno, no Norte do país, e o teste do coronavírus foi realizado após a morte. Na sexta-feira (21), a Itália havia registrado a morte de um paciente de 78 anos em Pádua, também na Região Norte do país.