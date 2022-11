O diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas do governo indonésio, Henri Alfiandi, afirmou que a maioria das vítimas são crianças que estavam na escola no momento do tremor, que ocorreu às 13h no horário local. Alfiandi disse ainda que o estado das estradas e de edifícios dificulta muito os trabalhos de buscas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra terremotos no mundo inteiro, o epicentro foi em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país, que fica a cerca de 75 quilômetros de Jacarta.