Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Prefeito de Porto Alegre compartilhou vídeo de pessoas recuperadas deixando UTI.

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (14), pela primeira vez, o número de pessoas recuperadas do coronavírus no País, até esta data. São 14.026 pessoas recuperadas e 9.704 internadas de um total de 25.262 pacientes diagnosticados para Covid-19, além de 1.532 óbitos.

O número vinha sendo cobrado há tempos. A Universidade Johns Hopkins, que faz um levantamento mundial e até então informava o número a que tinha acesso, tinha até então o registro de 3.046 recuperados no Brasil entre 472.948 pacientes recuperados no mundo.

Em Porto Alegre, a Prefeitura informa, diariamente, o número de recuperados, que nesta terça-feira chegou a 153 pacientes. O prefeito Nelson Marchezan Júnior chegou a compartilhar em seu perfil no Twitter um vídeo de pessoas deixando unidades de terapia intensivas, enaltecendo o trabalho dos profissionais de saúde.

Gostaria de compartilhar com vocês um vídeo curto, mas muito significativo, que mostra o esforço conjunto dos nossos profissionais da saúde. Médicos, enfermeiras, auxiliares, todos unidos na cura de pacientes do covid-19. pic.twitter.com/TU6FMeIOyv — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) April 14, 2020

Hospitalizações e grupos de risco

Do total de casos, 6.043 estão em estado grave, necessitando de internação em hospitais de referência em todo o Brasil. Atualmente, dos 1.532 óbitos confirmados, 73% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 73% do total das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco.

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Atualmente, os Estados do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima estão em estado de emergência, ou seja, precisam de redobrar os cuidados em relação à prevenção do coronavírus por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus.

